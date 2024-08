Lo tiene fuori dall’acqua per farlo ammirare ma il povero pesce palla sta soffrendo terribilmente

Ci sarebbe ben poco da ridere alla reazione del pesce palla tenuto fuori dall’acqua: le reazioni al video dovrebbero far riflettere.

Alcuni giorni fa un’onda ha sbalzato fuori dall’acqua un piccolo pesce. Non appena mi sono resa conto dell’accaduto, l’ho raccolto dalla sabbia con delicatezza e, in fretta, ho lasciato che riprendesse la strada per il largo. Dopo aver lasciato che questo piccolo pesce tornasse nel suo habitat naturale ho scoperto una simile notizia, ma stavolta contrariamente rispettosa della vita di un pesce. L’accaduto, ripreso in un filmato e poi condiviso su TikTok, riguardava un pesce palla. Letteralmente: non potevo credere ai miei occhi.

L’agonia di un pesce palla fuori dall’acqua: perché il video su TikTok è un errore

“Il video più carino di cui hai bisogno nella tua vita“: a quanto pare già la didascalia al video – ora reduce da oltre 1 milione di apprezzamenti -riuscirebbe a far venire i brividi a chiunque sia ancora in possesso di un briciolo di empatia verso gli animali che abitano il mondo acquatico.

Contrariamente a quanto si possa pensare osservando la scena con un occhio superficiale non c’è nulla di carino in quanto rivelato dalla clip. Nè, tanto meno, nulla da ridere. La reazione del pesce palla immortalato è difatti una risposta di protezione e autodifesa alla condizione di precarietà a cui è sottoposto fuori dal suo habitat naturale o in altre situazioni di pericolo per la sua incolumità.

Quel che gli utenti avrebbero consapevolmente o meno ignorato riguarderebbe la motivazione che spinge il pesce palla a gonfiarsi in quel modo. Probabilmente, infatti, se gran parte di loro conoscesse il reale motivo della reazione di questo animale marino sarebbe meno propensa a reagire al contenuto con una risata o un apprezzamento.

Critiche al video su TikTok del pesce palla tenuto fuori dall’acqua

Il filmato condiviso su TikTok da @saltybrittt avrebbe non solo suscitato la reazione di utenti poco esperti delle creature marine, o meno sensibili alla loro incolumità, quanto anche di associazioni animaliste e di persone che, invece, hanno a cuore la salute dei pesci.

Mentre l’imbarcazione si muove in mare aperto i naviganti estraggono dalle acque il pesce palla e lo tengono al di fuori del suo habitat naturale per riprendere con il loro smartphone la sua reazione. Di risposta a un simile comportamento, prima che il pesce palla venga finalmente quanto fortuitamente rilasciato in mare, alcuni utenti hanno avuto da ridire sfatando la risposta di coloro che avevano precedentemente ritenuto “adorabile” il suono emesso dal pesce in agonia.

@saltybrittt The cutest video you need in your life #keywest ♬ original sound – Britt

In difesa del pesce palla uno degli utenti ha preferito usare la chiave dell’ironia. L’utente invia quindi una frecciatina ai creatori del video e, anche, a chi – nel frattempo – sostiene allegramente le azioni dei suoi umani protagonisti. “Sarà molto contento di essere fuori dall’acqua per farci divertire“, ha scritto pertanto l’utente intervenendo in uno dei commenti più recenti alla clip.