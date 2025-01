“Lo tengo caro: perché”

In un’intervista a Repubblica, Elodie si è aperta su vari aspetti della sua vita, dall’amore alla politica, in vista del Festival di Sanremo 2025. Parlando della sua relazione con il pilota Andrea Iannone, ha descritto come inizialmente fosse scettica, ma dopo pochi giorni si sia innamorata. Ha evidenziato l’importanza dell’equilibrio tra similitudini e differenze nel loro rapporto, sottolineando qualità come gentilezza e umorismo in lui. Riguardo al sesso, ha riflettuto sulla sua prima esperienza, evidenziando la mancanza di autentico desiderio, e ora si sente più romantica e consapevole dell’importanza del significato dietro l’atto.

Elodie ha espresso anche la sua visione sulla verità, affermando che “la verità è dritta e non la puoi agghindare”, condividendo che ha affrontato delusioni in passato, il che l’ha resa più cauta. Ha poi commentato il panorama politico italiano, criticando Giorgia Meloni e Elly Schlein per mancanze di carisma e progressismo, sottolineando il suo impegno nel votare e nel seguire la politica, pur riconoscendo le sue affiliazioni di sinistra.

Infine, Elodie ha riflettuto sul successo e sulla vita, affermando che fama e bellezza sono fugaci, e che è fondamentale vivere il presente senza timori. La sua intervista, caratterizzata da sincerità e introspezione, mette in luce il suo approccio autentico alla vita, all’amore e alla carriera, rivelando una persona complessa e riflessiva.