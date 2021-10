Inizia la transizione, l’ennesima, della tv italiana verso un nuovo, doppio standard che poi così nuovo non è: in una prima fase, con la codifica al ben noto Mpeg4 di tutti i canali, poi (ma non prima del 2023) con l’introduzione della Dvb-T2 codificata in HEVC Main10. Oltre a un aggiornamento tecnologico, il Dvb-T2 libererà le frequenze della banda 700 MHz, come previsto dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2018, a favore della telefonia 5G. Vediamo cosa c’è da sapere adesso e in prospettiva per capire come comportarsi, se cambiare televisore e molto altro.

Quali canali sono interessati

Dal 20 ottobre trasmettono esclusivamente con codifica Mpeg4 9 canali della Rai (tutti eccetto Rai Uno, Due, Tre e News 24) e 6 canali di Mediaset (cioè TgCom24, Boing Plus, Italia 2 e le radio R101, R105 e Virgin). Il cambiamento di codifica avviene su scala nazionale, il riassetto delle frequenze avverrà invece in momento diversi a seconda delle zone.

Quando si concluderà la prima fase di passaggio all’Mpeg4?

Purtroppo non si sa. Il completamento della migrazione allo standard che può supportare l’Hd (ma non è detto accompagni tutti i canali in alta definizione) sarà stabilito entro l’anno. I rinvii sono stati molti, in questa tribolata vicenda, ma visto che a giugno la banda da 700 MHz dovrà passare agli operatori telefonici, anche i canali al momento esclusi dovranno trasmettere esclusivamente in Mpeg4 per liberare le frequenze. Il primo trasloco, quello scattato il 20 ottobre, dovrà (dovrebbe) concludersi entro i primi 6 mesi del 2022.

Come faccio a capire se il mio televisore è compatibile?

Senza inoltrarci in troppi dettagli tecnici, in linea generale occorre verificare se la tv è in grado di sintonizzare e visualizzare i canali già al momento trasmessi in Hd. Se riesce a vederne almeno uno fra quelli della numerazione da 500 in poi, allora non c’è motivo di sostituirlo prima del 2023 (e forse anche dopo) a meno di non voler usufruire dei due bonus rottamazione di cui avevamo scritto qui.

Un metodo infallibile (e l’inutilità di 100 e 200)

Più che il canale 501 di Rai Uno in Hd, conviene sintonizzare e scegliere, per la verifica, La7 Hd, trasmesso dallo stesso multiplex e dunque nella stessa frequenza della rete in codifica standard. Se quello in Hd non si vede, senz’altro la tv in questione non supporta Mpeg4 e quindi va sostituita o adeguata con un decoder. Con Rai Uno il test potrebbe dare informazioni fuorvianti poiché i due canali (quello Sd e quello Hd) non sono trasmessi sulla stessa frequenza, per cui il fatto che non si riceva Rai Uno Hd potrebbe non dipendere dalla tv, ma dall’antenna o da altri fattori. I canali 100 e 200, creati per testare lo switch-off del 2023, in questa fase non servono invece a nulla a meno che, di nuovo, non si vogliano sfruttare i due bonus e anticipare la sostituzione di un apparecchio che nel 2023 non funzionerà.

Allora tutti i canali sono destinati a trasmettere in Hd?

No, purtroppo non è così. Anzi, è probabile che la maggior parte di quelli coinvolti da questo primo passaggio rimarranno alla definizione standard. Mpeg4 non è sinonimo di alta definizione: certo è la codifica che supporta l’Hd, ma fa risparmiare banda anche alla risoluzione normale. Rimane dunque da capire se davvero tutti quei canali, e quelli a seguire, decideranno anche un salto qualitativo di questo tipo. Al momento, lo ripetiamo, il passaggio serve solo a liberare spazio, non a migliorare l’offerta televisiva.

E quindi di quanti switch-off stiamo parlando?

Quello appena iniziato è il primo, verso Mpeg4. Nel 2023 avverrà quello, più importante, alla nuova generazione del digitale terrestre (Dvb-T2): prima fissato al 30 giugno 2022, è stato rinviato senza onorare l’appuntamento con la cessione della banda 700 MHz. Per questo il salto all’Mpeg4 è fondamentale.

La qualità, questa sconosciuta (per ora)

Sempre a proposito di qualità, la realtà è che andremo per una fase verso un peggioramento dell’immagine: decine di canali nazionali saranno trasmessi ancora col vecchio standard Dvb-T, ma appunto con codifica Mpeg4. I canali dovranno dunque essere spenti per guadagnare spazio (difficile, perché si perderebbe pubblicità), oppure stringersi, cioè ridurre la qualità di trasmissione per lasciare l’offerta uguale a quella attuale, finché il passaggio al nuovo digitale terrestre non sarà definitivamente completato. Forse addirittura alla fine del 2023: per il passaggio definitivo si parla infatti di un periodo “a partire dal primo gennaio” di quell’anno.

Che c’entra la data del 22 dicembre 2018

Non è necessariamente vero che una tv acquistata prima di questa data vada sostituita, come si sente dire e anche si legge online. Meglio effettuare i test sui canali predisposti: per lo switch-off di oggi non ci sono problemi, ma anche per quello del 2023 potrebbero non essercene, visto che già da prima di quella data (posta un po’ arbitrariamente dal ministero dello Sviluppo economico come discrimine per la rottamazione del televisore che dia accesso al bonus di 100 euro) si vendevano tv che supportano Hevc Main10.

Occhio al decoder

Se non si vuole sostituire il televisore, ma limitarsi alla spesa più contenuta di un decoder occorre comunque fare molta attenzione: se ne vendono molti, senza che nessuno controlli e sequestri, non compatibili con la codifica Hevc Main10. Controllate subito i canali 100 e 200, poco dopo l’acquisto. E ovviamente, per scrupolo, fatelo anche con le eventuali nuove tv.

Quali sono e quanto valgono i bonus del governo?

Ce ne sono due, cumulabili: quello da 50 euro per famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro all’anno, da richiedere direttamente al momento dell’acquisto, di fatto autocertificando quell’indicatore economico; quello da 100 euro, che però prevede la rottamazione di un vecchio apparato non compatibile con i nuovi standard, appunto comprato prima del 22 dicembre 2018. In questo caso non è previsto alcun limite di Isee, ma le risorse andranno a esaurimento. Anche in questo caso si fa tutto direttamente al punto vendita, presentandosi con una tv non compatibile che il commerciante avvierà a corretto smaltimento Raee. I 100 euro sono da considerarsi come sconto massimo del 20% sul prezzo di un nuovo televisore.