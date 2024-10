Lo studio svela l’unica specie “immune”

Le microplastiche rappresentano un grave problema ambientale per gli oceani e gli animali marini. La loro presenza è ormai ubiquitaria, essendo state trovate in quasi tutti gli animali marini, tranne una specie: i tardigradi. Queste piccole particelle di plastica provengono principalmente dalle attività di pesca e dai rifiuti domestici mal smaltiti. Si stima che il 18% delle plastiche in mare derivi dall’abbandono di attrezzature da pesca, come reti e trappole, mentre il Mediterraneo riceve circa 730 tonnellate di plastica al giorno.

Le microplastiche sono il risultato della disintegrazione di rifiuti di plastica più grandi, che, quando non smaltiti correttamente, entrano nel mare e si frammentano in particelle molto piccole. Il PET, la poliammide e il policarbonato sono i materiali più comuni trovati nelle acque marine. Questi rifiuti dannosi si accumulano soprattutto sul fondo marino, a profondità di 200-600 metri, generando un problema ecologico globale che è stato sottovalutato per anni.

Una ricerca condotta dall’Università di Pernambuco ha scoperto che i tardigradi, organismi noti per la loro straordinaria resistenza a condizioni ambientali estreme, sono praticamente immuni all’ingestione di microplastiche. Questo studio ha evidenziato come i tardigradi, vivendo su muschi e licheni bagnati, siano capaci di affrontare situazioni critiche, quali mancanza d’acqua e radiazioni. Utilizzando microplastiche fluorescenti nei loro esperimenti, i ricercatori hanno potuto verificare che i tardigradi non avevano ingerito queste particelle, a differenza di altri organismi marini.

Il successo dei tardigradi nella resistenza alle microplastiche può essere attribuito a due fattori principali: la loro particolare conformazione fisica e le loro modalità di alimentazione. Il loro apparato digerente è progettato in modo tale che non riescono a inghiottire l’intera preda, riducendo così il rischio di ingestione di microplastiche. Tuttavia, ciò non significa che siano completamente esenti dal problema; infatti, tracce di microplastiche sono state trovate sulla superficie del loro corpo, evidenziando una vulnerabilità nonostante la loro resistenza.