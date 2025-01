Lo studio su uomini e donne

Uno studio pubblicato sulla rivista ‘Pnas’ ha rivelato che sia uomini che donne sono attratti da partner più giovani, anche se inconsapevolmente. Ricercatori dell’University of California Davis hanno analizzato 4.500 appuntamenti al buio tra persone in cerca di relazioni a lungo termine. I risultati mostrano che, dopo gli incontri, i partecipanti mostrano una leggera preferenza per i partner più giovani, contrariamente all’idea diffusa che le donne tendano a preferire uomini più anziani. Paul Eastwick, professore di psicologia e autore principale dello studio, sottolinea che questa preferenza femminile potrebbe sorprendere, poiché in molte coppie miste gli uomini sono generalmente più grandi. Lo studio ha coinvolto partecipanti di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, ed è il primo a considerare il legame tra l’età e il desiderio romantico in contesti di appuntamenti al buio.

I ricercatori hanno esaminato oltre 6.000 partecipanti, con una suddivisione quasi equa tra uomini e donne, gestiti dalla società di matchmaking Tawkify. Molti partecipanti avevano un limite di età prefissato, ma questo non ha influenzato le loro scelte reali. Si è anche esplorato se le donne con redditi più elevati tendessero a scegliere partner più giovani, ma le evidenze erano scarse. Lo studio non ha analizzato se l’attrazione iniziale portasse a relazioni durature. In conclusione, Eastwick afferma che uomini e donne tendono a trovare la gioventù più attraente nei primi stadi di una relazione, indipendentemente dalla loro consapevolezza di questa preferenza.