lo straziante messaggio d’addio della figlia

Aveva 94 anni il famoso produttore cinematografico. Il mondo del cinema è in lutto per la sua scomparsa. Nel corso della sua carriera ci aveva regalato grandissime opere che sono entrate di diritto nella storia del grande schermo. Film come, ad esempio, Il Padrino, ma anche Million Dollar Baby. Grazie ai film prodotti aveva vinto tantissimi riconoscimenti.

Albert Ruddy è stato uno dei più premiati produttori cinematografici. A dare la notizia del suo decesso a The Hollywood Reporter è stata la famiglia dell’uomo, che aveva 94 anni. Si trovava ricoverato in ospedale.

Dopo la diagnosi di una malattia, avvenuta pochissimo tempo fa, l’uomo si è spento presso il Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles. Lascia la moglie e la figlia Alexandra, che gli sono stati accanto fino all’ultimo.

Albert Ruddy era nato nel 1930 a Montreal. Ha subito iniziato a lavorare nell’ambito della produzione cinematografica e televisiva. Tra i film più famosi ricordiamo Il Padrino del 1972 di Francis Ford Coppola. E ancora: Quella sporca ultima meta, Bad Girls, Un colpo da campione. È stato anche molto attivo in ambito televisivo. Lui è il produttore della serie televisiva di successo e molto longeva Walker Texas Ranger.

Con il film Il Padrino, Albert Ruddy ha anche vinto un Premio Oscar nel 1973. Salendo sul palco per ritirare la statuetta ha tenuto un discorso che tutti quanti non dimenticheranno mai. Ricevendo l’Oscar dalle mani di Clint Eastwood (che qualche anno dopo si rivolgerà proprio a lui per produrre Million Dollar Baby del 2004, premiato sempre con un Oscar), disse: “Il sogno americano e ciò che tutti noi vogliamo, almeno per me, è rappresentato da questo”, indicando proprio la statuetta che teneva in mano.

Addio al famoso produttore cinematografico, il ricordo della figlia sui social

La figlia Alexandra ha voluto lasciare sui social un lungo ricordo del padre. “Mentre molti onoreranno i suoi successi, è un onore per me essere l’unica persona al mondo che può dire di essere stata sua figlia. Era il papà più unico del mondo. Era speciale perché nonostante tutto il suo successo personale, era altrettanto emozionato quando i suoi cari realizzavano un obbiettivo“.

In tanti in queste ore di cordoglio si stringono alla famiglia del produttore cinematografico, in lutto per la sua scomparsa. Come in lutto è anche il mondo del cinema, che perde una delle sue menti più brillanti e lungimiranti. Una persona capace di produrre grandi capolavori che resteranno per sempre un’importante eredità per tutti noi.