lo straziante addio spezza il cuore

Solamente chi ha la fortuna di avere un cane può capire il grande dolore che si prova quando questo viene a mancare. In queste parole si sta riconoscendo il ricco imprenditore Gianluca Vacchi che purtroppo ha dovuto dire addio al suo grande amico a quattro zampe Gordo.

Ecco cosa sappiamo su questo doloroso addio.

Avere un cane significa prendersi cura di una vita pura e indifesa pronta a concedere ogni sorta di gioia a chi decide di aiutarla. Si tratta anche di un atto di grande responsabilità, in quanto prendersi cura di un animale significa assumersi un impegno per moltissimo tempo.

Purtroppo però non sono solamente le gioie a caratterizzare questo periodo, ma anche il dolore quando giunge il momento di separarci dal nostro tenero amico peloso. Questo è quello che nelle scorse ore Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca hanno provato e che molto probabilmente lascerà un grande vuoto nel loro cuore per gli anni a venire.

I due hanno infatti annunciato di aver perso il cane di famiglia, il loro adorato Gordo, il labrador che ha regalato loro moltissime soddisfazioni. L’imprenditore aveva un legame bellissimo con il suo cagnolino e proprio per questo ha accusato tantissimo il colpo.

Sicuramente nessuno prenderà mai il posto di Gordo nel cuore di Gianluca e proprio per questa ragione l’imprenditore ha deciso di dedicargli un commovente messaggio che ha toccato la sensibilità di tutti i suoi fan.