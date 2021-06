Dopo la fidanzata, anche la mamma di Michele Merlo l’ha salutato attraverso i social. La donna ha scritto un pensiero a suo figlio usando come sottofondo il suo brano preferito, Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi.

“Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare! Ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita”.

Parole che mettono i brividi, perché nessuno di noi potrà capire mai una madre che sopravvive ad un figlio.

ho riletto il post della mamma di Michele,inutile dire che mi si è stretto il cuore e insieme a lei ho ripensato a un’altra mamma che ha dovuto seppellire suo figlio,l’ho vista al funerale, non aveva le lacrime per piangere…non voglio pensare come si senta ora mamma Katia — martina🧸 (@mincantospesso) June 7, 2021

piango di nuovo un bacio a mamma katia e papà domenico 💙 https://t.co/gUZ2Z985o4 — lola (@aamatisempre) June 8, 2021

La mamma e il papà di Michele depositano un esposto in procura.

“Voglio capire se Michele poteva essere salvato. Depositeremo un esposto in procura per fare piena chiarezza su quanto accaduto prima del ricovero. Se qualcuno ha sbagliato voglio evitare che succeda ancora. È stato dimesso poco dopo con una ricetta per antibiotici, gli hanno anche detto che non poteva intasare un pronto soccorso per un mal di gola. La sera dopo ha avuto le convulsioni che sono state l’inizio della fine. Ma anche il medico del 118 intervenuto ha sottovalutato la situazione, abbiamo testimoni che lo provano, credeva fossero i sintomi di uno sballo. Nostro figlio ha sempre condotto una vita sanissima. E poi nostro figlio stava morendo”.