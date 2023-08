Il cane non vuole rientrare a casa dopo la passeggiata, ma lo stratagemma usato dai suoi padroni è infallibile e ha dovuto arrendersi.

A volte i cani si rendono protagonisti di momenti davvero esilaranti. Sono come dei bambini che a volte sono un po’ capricciosi. Lo sa bene chi vive a stretto contatto con uno o più di loro. Un video su Tik Tok è avuto grande successo perché riprende un cane che si rifiuta categoricamente di rientrare a casa dopo la passeggiata. In pratica, voleva dire ai suoi padroni che voleva stare fuori ancora un po’, ma questo non era possibile. Allora, la sua mamma e il suo papà umani hanno usato uno stratagemma irresistibile per convincerlo. Vediamo che cosa è successo nel dettaglio e come è andata a finire.

Il cane non vuole rientrare a casa: lo stratagemma però è infallibile

Parliamo di Zeka, un adorabile Golden Retriever che è andato con il suo papà umano a fare una bella passeggiata all’aperto in cui ha avuto occasione di sfogarsi, di correre, di annusare, magari di trovare e giocare con altri cani e farsi accarezzare da altre persone.

Si sa che i Golden Retriever sono cani molto energici e vivaci, che amano giocare e stare con le persone. Zeka non aveva nessuna intenzione di far finire questo bellissimo momento all’aperto con il suo papà umano e, infatti, quando lui l’ha riportato a casa, il cane si è intestardito e si è fermato in fondo al corridoio.

Voleva far capire che non voleva rientrare a casa. Rimaneva fermo immobile e fissava le sue persone preferite quasi pregandole di farlo uscire di nuovo. Quando ha visto che non facevano quello che voleva, ha preso una decisione molto audace: ha preso le scale da solo, per uscire senza accompagnamento.

I suoi genitori umani lo hanno chiamato più volte e hanno provato diverse tecniche per convincerlo. Prima chiamandolo con gentilezza, poi dicendogli che poteva rimanere lì e chiudendo la porta. Ma nessuna di queste ha funzionato. Zeka se ne era andato davvero. A quel punto, hanno dovuto usare le maniere forti e uno stratagemma in particolare che sapevano sarebbe stato infallibile: fargli vedere dei ghiaccioli alla frutta.

A quel punto, Zeka è spuntato dalla cima delle scale, ha provato a resistere ma non ci è proprio riuscito e si è lasciato andare ad una corsa felice e spensierata. In un batter d’occhio era a casa pronto a gustare quei gelati fatti in casa, freschi e gustosi.

Zeka è entrato in casa, ha salutato il suo fratellino, un altro cagnolino che era tranquillo che aspettava il suo ritorno, e poi il video si conclude. Immaginiamo, però, che abbia potuto gustare un bel gelato come fine della sua passeggiata. Tante le visualizzazioni e i commenti a questo video davvero divertente.