Lo strano fenomeno dei koala che si arrampicano sui pali della luce

I koala, simbolo della fauna australiana, si trovano in una situazione critica a causa delle attività umane che minacciano il loro habitat. Il cambiamento climatico e la deforestazione hanno ridotto drasticamente il numero di alberi, rendendo difficile per questi animali trovare cibo e rifugio. Gli incendi boschivi, aumentati dalla siccità, hanno causato la perdita di vasti territori, con circa 60.000 koala morti tra il 2019 e il 2020 e 19.000 ettari di foreste distrutti. La nutrizione dei koala è compromessa dall’aumento di anidride carbonica, che diminuisce la qualità delle foglie di eucalipto, la loro principale fonte di sostentamento.

Con la diminuzione degli alberi, i koala si trovano costretti a scendere a terra e a cercare rifugio sui pali della luce, scambiandoli per alberi. Questo comportamento è frutto di una disperazione causata dalla scomparsa del loro habitat naturale. La deforestazione è un problema serio, aggravato anche da grandi eventi come le Olimpiadi del 2032 a Brisbane, che portano alla rimozione di ulteriori aree verdi senza considerare la fauna locale.

Le conseguenze di questo adattamento forzato sono preoccupanti: i koala, abituati a vivere sugli alberi, si trovano a dover affrontare i pericoli delle aree urbane, come il traffico e lo smog. Molti di loro vengono investiti da automobili, e sebbene vi siano strutture di recupero, oltre 5.000 koala sono stati ricoverati per incidenti, con una grande percentuale costretta all’eutanasia a causa delle gravi ferite.

La situazione dei koala in Australia è allarmante e richiede un intervento urgente da parte degli enti governativi per arrestare la deforestazione e proteggere queste creature vulnerabili. Le misure attuate finora non sono sufficienti; dal 2021 al 2022, circa 320.000 ettari di foreste di eucalipto sono stati abbattuti. L’assenza di un adeguato controllo delle pratiche di deforestazione e la mancanza di un piano per preservare l’habitat naturale dei koala rischiano di portare all’estinzione di questa specie iconica, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi australiani.