Lo storico R-Type torna con due giochi realizzati con Unreal Engine 5

NIS America ha annunciato che R-Type Tactics I & II Cosmos verrà pubblicato su PS4, PS5, Switch e PC nell’estate del 2023. Il gioco combina l’azione shoot-‘em-up a scorrimento laterale per cui la serie è nota con un gameplay strategico tattico a turni. Rifatto in Unreal Engine 5, questa raccolta di due giochi vede il debutto in Occidente di R-Type Tactics II per la prima volta, con incluso anche il gioco online competitivo. Nella primavera 2023, inoltre, verrà pubblicato anche R-Type Final 3 Evolved su PS5, con grafica 3D e nuove funzionalità di gioco. Sia i nuovi giocatori che quelli veterani possono dare forma alla loro esperienza con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e le navi personalizzabili. Questa nuova versione del gioco in esclusiva per PS5 include sette livelli inediti realizzati dallo stesso Kazuma Kujo, designer del gioco, più tutti i primi DLC Stage Pass, nuove navi e una modalità multiplayer per un massimo di sei giocatori tutto completamente rinnovato in Unreal Engine 5.