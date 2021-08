Nell’agosto del 1954 Adriano Olivetti incontra a New York Mario Tchou e lo assume. Non si sa la data esatta del fatidico incontro, nessuna delle tante biografie dedicate al grande Olivetti è stata in grado di individuarla e nemmeno dall’Archivio Olivetti riescono a tirarla fuori. Ma si sa che quello fu uno degli incontri più importanti della storia dell’elettronica in Italia. Quello grazie al quale nacque il primo computer italiano.

Tra i tanti ricordi di Mario Tchou, uno dei più completi è quello sul sito storiainformatica, che parte dall’inizio.

“Siamo negli anni della grande guerra. Il giovane Yin Tchou lascia la Cina, diretto in Italia alla ricerca di macchinari per produrre la seta. Ma il suo destino cambia: nel 1918 inizia a lavorare presso l’ambasciata cinese in Italia. Nel 1921 è raggiunto a Roma dalla moglie Evelyn Wauang. Nel 1922 nasce Maria; il 26 giugno 1924 arriva Mario, seguito, nel 1926, da Memè… I giovani Tchou sono integrati nella realtà romana: studiano con profitto, frequentano i corsi di musica e fanno sport. Il giardino di casa loro è frequentato da giovani che lasceranno il segno nella vita del nostro Paese… Nel 1942 Mario Tchou consegue la maturità classica presso il Liceo ginnasio Torquato Tasso. Il 3 ottobre dello stesso anno ottiene il libretto di iscrizione – matricola n. 12030 – al corso di ingegneria presso la Regia Università degli Studi di Roma. Il giovane Tchou supera i primi tre anni di Ingegneria industriale (sezione Elettrotecnica) con ottimi risultati. Il padre insiste affinché continui gli studi negli Stati Uniti e nel 1945, dopo aver vinto una borsa di studio, parte per Washington. Un curriculum vitae redatto dallo stesso Tchou all’età di 30 anni ci permette di ricostruire con esattezza il suo percorso scientifico e professionale. Nel 1947 consegue il Bachelor of Electrical Engineering alla Catholic University of America. Nello stesso anno si trasferisce a New York, dove inizia a insegnare al Manhattan College, frequentato da molti italoamericani. Nel 1949 ottiene il Master of Science al Polytechnic Institute of Brooklyn con una tesi sperimentale intitolata «Ultrasonic Diffraction». A partire dal 1950 diventa consulente per il settore «television equipment and electronic components» dello studio legale Ostrolenk Faber, specializzato nel settore del copyright. Nel 1949 si sposa a New York (con Mariangela Siracusa, che studiava Scienze Politiche a New York grazie a una borsa di studio)… Nel 1952 la Columbia University conferisce a Mario Tchou l’incarico di assistant professor in Ingegneria elettronica. In poco tempo Tchou diventa direttore del prestigioso Marcellus Hartley Laboratory, responsabile delle ricerche nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica. Nel 1954 può presentarsi come ingegnere esperto in «digital control system including electronic and electromechanical computers»”.

A questo punto avviene lo storico incontro con Adriano Olivetti che lo convince a tornare in Italia e prendere la guida del neonato laboratorio di Barbaricina, alle porte di Pisa, con il quale la Olivetti per qualche anno indicò al mondo la strada per il futuro.

La fine è nota, e tragica. Qualche mese fa, in un bel ricordo in occasione del 60esimo anniversario della misteriosa morte di Tchou (che cade in realtà il prossimo 9 novembre), Wired ha scritto che “fu proprio a New York che nel 1954 Tchou incontrò Adriano Olivetti. Tchou era stato segnalato all’imprenditore di Ivrea da Enrico Fermi, che già da qualche anno stava cercando di convincere l’Olivetti a investire sull’elettronica. Tchou poteva quindi essere la persona giusta per ricoprire il ruolo di direttore per il nuovo Laboratorio di ricerche elettroniche della Olivetti. L’ingegnere si presentò per sostenere il colloquio presso la sede americana della Olivetti, ma le domande che gli fece l’industriale non riguardarono la tecnologia. Tchou raccontò che durante il colloquio, Olivetti sembrava più interessato a conoscere aspetti sociali e relazionali piuttosto che quelli tecnici. Ciò lo colpì positivamente. Così Tchou decise di accettare l’offerta di lavoro e di far rientro in Italia, anche per ragioni familiari”.

La circostanza della “presentazione” di Enrico Fermi, per quanto affascinante, non pare suffragata da prove. Nel libro “ELEA 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano”, Maurizio Gazzari, che sul tema è una vera autorità, racconta una storia un po’ diversa. Ecco il brano chiave. “A seguire da vicino le vicende del laboratorio di New Canaan, oltre a Dino, giunge nel 1954, a 26 anni, anche Roberto Olivetti, figlio di Adriano. Nell’estate di quell’anno, assieme al padre e allo zio, Roberto discute del progetto della calcolatrice elettronica. Insieme assumono la decisione di mantenere attivo il laboratorio di New Canaan, anche solo per i rapporti intessuti con il mondo accademico e industriale americano. Ma decidono anche di riprendere a percorrere una strada italiana. Per far ciò, però, serve un esperto, qualcuno che sia già a conoscenza delle basi e di ciò che accade nel mondo, a partire dagli Stati Uniti. Il candidato naturale appare Michele Canepa, ma il suo rientro in Italia avrebbe comportato la riorganizzazione o addirittura la chiusura di New Canaan. Il suggerimento, che si rivelerà fondamentale per gli sviluppi dell’intera storia che qui narriamo, arriva da Guglielmo Negri, collaboratore presso l’Ufficio per il Commercio Estero della sede Olivetti di Roma. Negri suggerisce ad Adriano di incontrare un suo ex compagno di scuola dei tempi del Liceo Tasso di Roma, un uomo poliedrico, con le giuste competenze e, soprattutto, una persona tutt’altro che provinciale: un cosmopolita, si direbbe adesso. Negri suggerisce ad Adriano di conoscere e valutare l’ingegnere e docente alla Columbia University, Mario Tchou”.

Chiunque sia stato il suggeritore dello storico incontro, “non stupisce” (citiamo sempre Gazzarri) “che Adriano Olivetti scorga subito in lui un soggetto in grado di far fare alla sua società quel balzo verso il futuro che immagina ormai da quasi cinque anni”.

Ne riparleremo di Mario Tchou, in questo Almanacco.