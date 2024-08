lo store alternativo iPhone è ora gratis

Ad aprile 2024 è arrivata la rivoluzione iOS 17.4 in Italia, che ha portato con sé anche l’apertura agli app store alternativi. Una delle principali limitazioni relative a questi ultimi, però, era la richiesta di un abbonamento annuale, ma ora Epic Games ha deciso di sistemare le cose.

Da un post pubblicato dal profilo AltStore.io su X (ex Twitter) a ridosso di Ferragosto 2024, infatti, si apprende che la popolare software house ha deciso di dare un “MegaGrant” ad AltStore PAL. Cosa significa? Epic Games ha deciso di sponsorizzare lo sviluppo del progetto e mettere in campo tutte le risorse economiche del caso per sostenerlo.

Ecco, allora, che adesso lo store di terze parti per iPhone si può scaricare gratuitamente. In precedenza, invece, era richiesto sottoscrivere un abbonamento dal costo di 1,83 euro all’anno. La sottoscrizione di AltStore PAL era pensata per coprire i costi della Core Technology Fee (CTF) di Apple, ma la richiesta di un abbonamento aveva frenato più di qualcuno dallo scaricare lo store di terze parti. L’arrivo dei fondi di Epic Games rappresenta, insomma, una svolta non di poco conto per il sideloading su iPhone.

Usualmente Epic Games utilizza il suo programma “MegaGrant” per supportare idee creative che non hanno molti fondi, ma in questo caso l’azienda ha deciso di premiare AltStore PAL per “l’innovazione nel campo della distribuzione delle app“. Sono ben note, in ogni caso, le diatribe tra Epic Games e Apple, cosa che fa vedere a più di qualcuno la novità come una sorta di “sgambetto” rivolto a quel di Cupertino.

Nel frattempo, la software house sta lavorando a una versione dell’Epic Games Store per iOS. Giochi come Rocket League Sideswipe e Fortnite stanno insomma per approdare su iPhone, salvo ulteriori colpi di scena. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle difficoltà riscontrate dagli store alternativi su iPhone per farvi ulteriormente un’idea della situazione.