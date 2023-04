Lo Stato Sociale, Stupido sexy futuro: uscita e tracklist

Lo Stato Sociale, Stupido sexy futuro: la data di uscita e la tracklist delle canzoni del nuovo album del gruppo di Lodo Guenzi.

Dopo un’attesa di sei anni, sta per arrivare il nuovo album di inediti de Lo Stato Sociale. Si intitola Stupido sexy futuro, ed è stato annunciato dalla stessa band bolognese nel bel mezzo del tour che li sta vedendo protagonisti. Un lavoro a lungo atteso dai loro fan, e che segue l’ultimo disco, Amore, lavoro e altri miti da sfatare, pubblicato addirittura nel 2017. Ad anticipare il nuovo lavoro sono già arrivati due singoli: Che benessere!?, in collaborazione con Naska, e Fottuti per sempre, con Vasco Brondi.

Lo Stato Sociale annuncia Stupido sexy futuro

A dare l’annuncio del nuovo album sono stati proprio i ragazzi de Lo Stato Sociale attraverso un post pubblicato sui social. “Forse abbiamo fatto una ca**ata“, ha scritto il gruppo bolognese sui social, descrivendo il proprio lavoro come un disco senza regole, senza veri singoli, senza formule, con moltissimi amici al suo interno, già suonato in diversi locali piccoli e stracolmi di gioia ancora prima. Un disco di inediti che è già stato ascoltato da tante persone grazie al ping pong dei social, tramite gli spezzoni ripresi con gli smartphone.

Lo Stato Sociale

Questo nuovo album, questa “ca**ata“, è in arrivo il 5 maggio, con il solito carico di ironia e autoironia che da sempre contraddistingue Lodo e il resto del gruppo. Un disco che per il titolo si ispira ai Simpson. Ed è già un biglietto di presentazione chiarissimo per chi ancora non ha avuto la fortuna di ascoltare le nuove canzoni.

Un album presentato nei concerti

L’album de Lo Stato Sociale è già disponibile in CD e vinile, con alcune copie firmate dal gruppo che possono essere pre-ordinate attraverso un link diffuso nella loro bio su Instagram. Raccontando il senso profondo di questo nuovo lavoro, il gruppo ha affermato, all’interno di un comunicato: “Il futuro è così: attraente e infame, ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c’è, non siamo senza futuro“.

E se “il presente è un futuro che non ce l’ha ancora fatta“, per Lodo e gli altri ragazzi è arrivato il momento di rimettersi in gioco, a modo loro, con le loro regole, e quindi senza alcuna regola. La band sarà protagonista ancora di quattro concerti, a Catania il 20 aprile, a Rende il 21, a Molfetta il 22 e a Torino il 28. Poi si aprirà ufficialmente l’avventura del loro Stupido sexy futuro.