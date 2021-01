Lo Stato Sociale, nuovi album in arrivo: la band annuncia la pubblicazione di cinque nuovi dischi, uno per ogni membro del gruppo, a partire dal 29 gennaio.

Cose da pazzi, direbbe qualcuno. Lo Stato Sociale prende esempio dai Kiss e regala ai fan una sorpresa apparentemente anticommerciale. A distanza di quattro anni da Amore, lavoro e altri miti da sfatare rompe gli indugi e pubblica non uno, non due, ma ben cinque nuovi album, uno per ogni membro del gruppo. Lo ha annunciato la stessa band di Lodo Guenzi, dando appuntamento ai fan dal 29 gennaio. Ecco tutti i dettagli su questo progetto.

Lo Stato Sociale: cinque nuovi album in arrivo

Il gruppo di Una vita in vacanza, che sarà protagonista anche al Festival di Sanremo 2021 con il brano Combat Pop, ha annunciato l’arrivo di cinque nuovi album. Dal 29 gennaio, gli album vedranno la luce uno alla volta, ogni venerdì.

Lo Stato Sociale

Un progetto particolarissimo, unico nel suo genere, voluto fortemente dal gruppo per cercare di dare massima libertà espressiva a ogni componente e far conoscere ai fan lo stile e la personalità di ogni singolo elemento.

Lo Stato Sociale: il primo album è Bebo

Si parte il 29 gennaio. Il primo disco di questa serie targata Lo Stato Sociale ha per protagonista Alberto Guidetti, in arte Bebo, batterista (o meglio addetto alla drum machine) della band. Al momento non si conoscono i dettagli degli altri dischi, che saranno dedicati ad Alberto ‘Albi‘ Cazzola (voce e basso), Francesco ‘Checco‘ Draicchio (sintetizzatore, percussioni e voce), Lodovico ‘Lodo’ Guenzi (voce, chitarra, sintetizzatore) ed Enrico ‘Carota‘ Roberto (voce, sintetizzatore).

Scrive il gruppo sui social: “Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano… e l’abbiamo fatta. A partire da domani, ogni venerdì uscirà un nuovo disco, uno per ogni componente della band: cinque dischi che racconteranno le cinque personalità che formano Lo Stato Sociale. Ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti. Volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque. Non volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque lo stesso“. Di seguito il post: