Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con Combat Pop: il significato del nuovo brano del gruppo bolognese e la storia della band al Festival della canzone italiana.

E così ci risiamo. A distanza di tre anni Lo Stato Sociale torna sul palco dell’Ariston, quello stesso palco che ha regalato loro il più grande successo della loro carriera e la svolta definitivamente mainstream. Consapevoli e scanzonati, ancora una volta Lodo Guenzi e compagni cercheranno di ribaltare le consuetudini, portando quel pizzico di follia in una kermesse pronta a diventare memorabile.

Lo Stato Sociale, Combat Pop: il significato

Il ritorno de Lo Stato Sociale al Festival è nel segno della ribellione. Dopo il successo eccezionale di Una vita in vacanza e della coreaografia con la già storica ‘vecchietta’, il gruppo felsineo stavolta sceglie di infrangere le regole con un pezzo che si concede a diversi piani di lettura.

Lo Stato Sociale

Spiegano Lodo e compagni: “Il brano parla della necessità di abbattere le regole. Sarà un pezzo rock, ma anche combat, ma anche pop. Sarà una canzone totale. A Sanremo 2021 ci approcciamo come… cacciatori di fagiani! Speriamo che sia la prima grande festa, visto che è un anno che non si può suonare…“.

Lo Stato Sociale a Sanremo

La storia della band bolognese al Festival è una storia giovane. I ragazzi hanno fatto il debutto sul palco dell’Ariston nel 2018, senza passare per le Nuove Proposte. Il loro esordio fu fragoroso, con il brano Una vita in vacanza, in grado di issarsi fino al secondo posto, sfiorando la vittoria grazie anche all’espediente della “vecchia che balla“. Di seguito il video:

La loro seconda esperienza al Festival è datata invece 2019, quando furono ospiti della finale cantando E la vita, la vita con Renato Pozzetto. Due anni dopo, in questo 2021 si ripresentano nell’edizione più folle della kermesse, con tanta esperienza alle spalle e un solo obiettivo: fare ancora la storia. Difficile ripetere l’exploit della prima volta, ma potrebbero competere per uno dei premi di contorno, magari terminando nei primi dieci posti in classifica.