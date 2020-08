“La situazione libanese ha chiaramente avuto un grande impatto su di me e mi ha spronato a dare il meglio. In parte è anche merito dell’ambiente italiano, dove ho finalmente potuto far spazio alla mia creatività in maniera più semplice e aperta, per potere, magari in futuro, riportare i miei progetti in Libano e trovare gli strumenti con cui aiutare la causa libanese”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Ali Sleiman, creatore della startup Eotech. “I libanesi – afferma – che vivono all’estero cercano sempre di dare il massimo: è nella nostra natura e della nostra storia. Centinaia di libanesi sono andati fuori e hanno avuto ruoli chiave nell’evoluzione mondiale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono i diritti umani fondamentali e un posto sicuro dove poter sognare in grande”.

