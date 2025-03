Lo stanno acquistando in molti, è un segnale importante

Fabio Masi è il proprietario della libreria Ultima Spiaggia a Ventotene, un importante centro culturale dell’isola. In un’intervista con l’Adnkronos, discute il significato del Manifesto redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni e il suo ruolo nella costruzione di un’Europa più unita. Masi esprime preoccupazione per la recente polemica in Parlamento, scatenata dalle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che ha riacceso l’attenzione su Ventotene. Lì, il Manifesto è percepito come un patrimonio comune, ma il dibattito politico ha provocato divisioni.

La discussione attuale ha portato a un aumento significativo delle vendite del Manifesto, sia nelle librerie che online, evidenziando un rinnovato interesse. Masi sottolinea come, negli anni ’80, gli isolani tendessero a nascondere la loro storia legata al confino, ma oggi si sta recuperando la memoria storica di Ventotene e Santo Stefano. Tuttavia, rimarca la mancanza di un museo e di visite ai luoghi storici legati ai confinati. Inoltre, il Manifesto non è tradotto in molte lingue europee, un fatto che limita la sua diffusione.

Masi valuta positivamente il recente flash mob organizzato dal PD, ma auspica che iniziative simili diventino parte di un impegno costante per valorizzare il Manifesto. Propone di organizzare un incontro annuale a Ventotene per discutere e promuovere il messaggio del Manifesto, coinvolgendo attivamente la sinistra italiana ed europea.