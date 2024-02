Lo staff di Beatrice interviene dopo il confessionale notturno “Pianti e urla”

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello sono intervenuti giornalisti, fan, personaggi televisivi e adesso anche lo staff di Beatrice Luzzi. La gieffina infatti ieri sera in diretta ha fatto un appello al suo pubblico: “Vi chiedo di votarmi per farmi uscire, non ce la faccio più e sento che non ho più nulla da dare qui dentro. Quindi fatemi pure uscire e votate per eliminarmi“.

Durante la notte (Beatrice è andata a letto stamani alle 9:30) la Luzzi si è chiusa in confessionale e pare sia scoppiata a piangere. A rivelarlo è stata Anita Olivieri a Massimiliano Varrese: “Max! Bea stanotte ha fatto il panico in confessionale, ha urlato tutta la notte. Infatti non so se c’è. Tutta la notte urlava, infatti si sentiva fortissimo e infatti ci siamo tutti svegliati. Siamo venuti di qua e c’erano Stefano e Sergio che l’aspettavano“.

Lo staff di Beatrice Luzzi interviene sui social.

Dalla pagina Instagram Beatrice Luzzi Community, il team dell’attrice di Vivere ha rivelato che l’ex compagno della donna ha parlato con gli autori ed è stato rassicurato sul fatto che la gieffina ha deciso di restare in gioco: “Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso. Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria! Lo Staff“.

Beatrice non è solo il pilastro di questa edizione del Grande Fratello, ma anche una delle concorrenti più amate e popolari della storia del programma, eppure i fan sono divisi sulla sua decisione. Non solo pochi i telespettatori che preferirebbero che Beatrice abbandonasse il programma.