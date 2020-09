Federico Fashion Style è un imprenditore e – checché ne dica la mia amata Dea Pagana Antonella Mosetti – tutto ciò che tocca fa successo. Dai saloni di bellezza alle bambole, passando per il programma televisivo su Real Time, i prodotti per la cura dei capelli, fino ad arrivare a quello che segna una sua nuova avventura professionale: un profumo.

Un eau de parfum anticipato da un video promozionale che è puro cringe, con Federico Fashion Style nei panni dell’uomo che non deve chiedere mai che si spruzza un po’ di profumo prima di possedere la sua donna sul divano.

Il profumo di Federico Fashion Style si chiama FANA’TICO e sembrerebbe essere per uomini, anche se non essendo stato specificato potrebbe essere semplicemente unisex (come tutti i profumi dovrebbero essere, #TeamNoLabels!).

Ovviamente anche il post su Instagram merita attenzione:

“Dal 5 ottobre online uscirà il profumo tanto atteso #FANA’TICO una fragranza avvolgente con ambra grigia e una nota molecolare al quale non resisterete mai più senza!”

Il profumo di Federico Fashion Style – lo spot

Se Federico Fashion Style non esistesse bisognerebbe inventarlo.