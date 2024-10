Lo sport secondo Papa Francesco: Ancelotti firma la prefazione

È stato presentato a Madrid e uscirà in Italia a dicembre “Más allá de los limites. El deporte según el Papa Francisco” (Romana Editorial), curato da Monsignor Dario Edoardo Viganò e dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta. L’opera, composta da 176 pagine suddivise in undici capitoli, raccoglie i discorsi di Papa Francesco sullo sport, analizzando diversi aspetti come l’educazione, il talento, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole e l’importanza di uno stile di vita sano. Il Papa sottolinea come lo sport possa essere un veicolo di pace, inclusione e valori fondamentali.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, evidenzia l’importanza dello sport nella società contemporanea e il suo potere di comunicare messaggi positivi alle nuove generazioni, superando barriere culturali e linguistiche. Sottolinea che lo sport promuove principi come il fair play e l’inclusione e invita a riflettere sulla connessione tra dimensione spirituale e atletica. Ancelotti cita una frase del Papa in cui si evidenzia il valore di vincere e perdere, enfatizzando che le sconfitte possono essere occasioni di crescita e meditazione.

L’opera del Papa affronta temi come l’importanza dell’educazione fisica e la lotta contro il doping e la corruzione, invitando a vedere nello sport non solo una competizione ma un’opportunità di crescita morale e spirituale. Ancelotti ribadisce la responsabilità degli atleti e dei dirigenti nel rappresentare un esempio per i giovani, sottolineando il potere trasformativo dello sport e della fede. Invita a vivere lo sport con integrità e passione, rispettando la dignità di ogni individuo e promuovendo una cultura sportiva inclusiva.

In un’epoca in cui lo sport è spesso associato a interessi economici e mediatici, la visione del Papa riscopre l’essenza nobile dell’attività sportiva, rivolgendo un omaggio a chi crede nel potere trasformativo dello sport e della fede. L’idea di vedere lo sport come uno strumento per il bene comune, l’amore per il prossimo e la ricerca di una felicità autentica è centrale nel messaggio. Dalle esperienze nei tornei locali alle competizioni internazionali, il testo offre una riflessione profonda su come lo sport possa contribuire a una vita di valore e responsabilità.