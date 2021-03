Lo sentiamo ripetere instancabilmente da anni. Stare all’aperto – possibilmente in ambienti naturali e sicuramente non nel traffico di una circonvallazione – fa bene al corpo e alla mente. Facendo una rapida ricognizione tra gli studi dei ricercatori di mezzo mondo, uscire il più possibile dalle quattro mura emerge come una panacea che ha effetti positivi sulla forma psico-fisica, in tutti i suoi parametri: migliora la qualità della vita, allenta le tensioni muscolari, favorisce il riposo notturno, agisce sugli ormoni legati allo stress (cortisolo in primis) e potenzia le capacità mentali.

E ancora: riduce il pensiero negativo ricorrente (la cosiddetta rumination) e arriva ad avere, come è emerso tempo fa da uno studio dell’Università dell’Illinois, benefici sui bambini con sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Tutto vero, dati alla mano, e tutto amplificato quando alla semplice immersione nel verde si aggiunge un maggior esercizio fisico. Anche perché generalmente stando all’aperto ci si muove di più, e in una società malata di sedentarietà questo si traduce in booster per la salute.

Tuttavia, il ruolo dell’incremento di esercizio fisico in questo surplus di benessere colorato di verde non è così scontato come si potrebbe pensare. E recentemente un articolo pubblicato su “The Scientist” ha rilanciato una ricerca con dati abbastanza sorprendenti condotta da Mark Nieuwenhuijsen, esperto di ambiente e pianificazione urbana del Barcelona Institute for Global Health e ideatore del programma Phenotype, che analizza le connessioni tra l’ambiente naturale e le ricadute positive sulla salute della popolazione in diversi paesi europei.

Il team di Nieuwenhuijsen ha analizzato i questionari di circa 4 mila individui tra Spagna, Paesi Bassi, Lituania e Gran Bretagna, e li ha incrociati con i dati delle mappature satellitari sulla distribuzione del verde nelle corrispondenti aree urbane. Ne è emerso che per ogni ora settimanale in più trascorsa all’aperto, l’attività fisica aumenterebbe in media soltanto di 78 secondi (il dato varia anche in base alla qualità degli spazi verdi nelle aree geografiche considerate). Dunque, se da un lato anche le indagini di Phenotype confermano l’importanza del verde per il benessere complessivo, dall’altro la sua origine sembra riconducibile più ad aspetti di riduzione dello stress, socializzazione e motivazione, che non al tempo concretamente trascorso facendo sport.

Valentina Onorato, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto di Medicina dello sport di Torino, esperta nella preparazione mentale degli atleti, conferma: “Svariate ricerche, e una in particolare dell’Università di Plymouth, ci dicono che la stessa attività se svolta outdoor produce effetti potenziati su diversi parametri tra cui sensazione di benessere, percezione di energia, divertimento/motivazione. Si riducono viceversa ansia e depressione. Purtroppo il 75% degli europei vive in ambienti urbani, e ha perso l’abitudine di stare all’aperto: i bambini non giocano in cortile ma vanno a frequentare il tal corso, e gli adulti per fare sport si rinchiudono in altri spazi allestiti. Ma l’ambiente naturale, la varietà del paesaggio e la luce solare amplificano lo stato di benessere complessivo, tanto è vero che i paesi nordici con un numero di ore di luce limitato hanno tassi maggiori di depressione”.

E della luce solare parla anche Daniele Mozzone, specialista in medicina dello sport sempre all’Istituto torinese. “Quando diversi fattori concorrono a un unico effetto, è difficile quantificare il ruolo di ciascun fattore. Così, se parlando di outdoor da un punto di vista strettamente fisico possiamo considerare per esempio l’esposizione ai raggi solari che permette la sintesi della vitamina D, importante per il metabolismo, la salute delle ossa e la massa muscolare, in realtà quello su cui bisogna ragionare è un intreccio di elementi che si influenzano a vicenda. Una variabile fondamentale è l’interazione sociale, decisamente superiore in chi pratica attività all’aperto rispetto a chi frequenta una palestra. Ma questo dato, già di per sé decisivo, influirà poi sulla frequenza, l’impegno e la motivazione dell’attività che verrà svolta in futuro: avere relazioni umane soddisfacenti è insomma un elemento che agisce come facilitante sulla continuità dell’attività stessa”.

Due considerazioni finali Mozzone le riserva a situazioni specifiche. L’attuale momento segnato dalla pandemia, nel quale chi ha avuto modo di praticare in sicurezza una limitata attività anche amatoriale (che è poi quella che consente alla maggior parte delle persone di mantenersi in salute) ha trovato un evidente benessere aggiuntivo nel fatto stesso di poter uscire dal proprio ristretto ambiente domestico. E da ultimo, la popolazione over 65. “Negli anziani, seguire programmi di attività fisica controllati, moderati ma costanti, porta grandi benefici che aiutano a contrastare il progressivo decadimento psicofisico, e riducono tra l’altro il rischio di cadute e incidenti“.