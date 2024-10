Lo sport è emozione, non terrore. Le parole di Andrea Lo Cicero sul caso degli ultras.

Il rugby è considerato uno sport molto pulito, con pochi episodi di corruzione e comportamenti antisociali. Andrea Lo Cicero, noto come il “Barone” e ex pilone della nazionale italiana, sottolinea come le relazioni tra le tifoserie siano improntate alla convivialità, esempio ne è l’offerta di birra tra le fazioni avversarie. Ha partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo e conosce bene il mondo del rugby, dove le regole sono rispettate e le federazioni prendono decisioni severe nei confronti dei giocatori in dubbio.

Lo Cicero evidenzia che in questo sport non c’è mai stata una divisione tra i sostenitori e non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Il rugby si configura come uno sport sano, adatto a famiglie e persone di tutte le età. Contrasta fortemente con il calcio, dove la violenza dei teppisti è più evidente e diffusa. Per il Barone, è fondamentale agire rapidamente e con decisione contro chi provoca violenza nel calcio, affinché lo sport possa tornare a essere un luogo di emozioni positive e non di terrore.

Non si tratta solo di comportamenti violenti occasionali, ma di individui che si comportano da criminali anche nella loro vita quotidiana, creando un clima di paura per gli atleti. Secondo Lo Cicero, il ruolo degli sportivi è difficile e non devono essere attaccati per errori durante le partite. La violenza delle tifoserie malsane, infatti, sfrutta il contesto sportivo per sfogare la propria aggressività.

Il desiderio di Lo Cicero è chiaro: spera che si faccia pulizia nel mondo dello sport, affinché ogni disciplina possa tornare ad essere inclusiva e aperta a tutti. Solo così si potrà preservare la bellezza e l’eleganza dello sport, dove le emozioni devono prevalere su qualsiasi forma di violenza o intimidazione. Una visione che promuove il rispetto, la passione e la salute nel panorama sportivo, invitando tutti a rivisitare le proprie motivazioni e comportamenti nell’ambito sportivo. Il vero obiettivo è garantire che tutti possano godere dello sport in un ambiente sicuro e accogliente.