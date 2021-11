Vi ricordate la fuga degli sponsor al Grande Fratello di qualche anno fa quando Aida Nizar venne emarginata e bullizzata da alcuni suoi compagni d’avventura? Bene, quest’anno non ci sarà, anche se alcuni fan della trasmissione si sono mobilitati personalmente per chiedere delucidazioni a riguardo.

L’unico sponsor contattato ad aver risposto è stato Mikado che, a domanda diretta “salve, vorrei sapere se il signor Signorini quando ha parlato dell’aborto lo ha fatto a nome vostro“, ha risposto:

“Ciao, ti informiamo che nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e che abbiamo già segnalato il fatto all’emittente. Non condividiamo quanto è accaduto. Il programma stesso in un comunicato stampa ha preso le distanze dall’evento in questione in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera esclusivamente personale. Un saluto dal team Mikado!”.