Lo Spiraglio FilmFestival salute mentale Italia

La sedicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale si terrà a Roma al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo dal 15 al 18 aprile 2026. Le iscrizioni gratuite per partecipare all’evento sono aperte fino al 19 gennaio 2026. Il bando è gratuito e aperto ai lavori realizzati sia dai centri di produzione integrata che ai videomaker, ed è articolato in una sezione dedicata ai cortometraggi e una riservata ai lungometraggi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i generi, purché l’opera tratti il tema della salute mentale in modo esplicito o simbolico. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata alla mail [email protected] con tre fotografie del film, due dell’autore, sinossi dell’opera, note di regia, breve biografia dell’autore e scheda tecnica dell’opera.

La giuria assegnerà diversi premi, tra cui il Premio Fausto Antonucci al miglior cortometraggio, il Premio Jorge Garcia Badaracco al miglior lungometraggio e il Premio SAMIFO a un lungo o cortometraggio che meglio saprà raccontare aspetti legati alla trans culturalità.

Sarà inoltre costituita una giuria popolare che assegnerà il Premio del Pubblico de Lo Spiraglio. L’evento è organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 e Roma Capitale in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla tematica della salute mentale, promuovere consapevolezza e ridurre l’impatto dello stigma.