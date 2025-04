Lo spam su Facebook: Le strategie di Meta per affrontare il problema.

Negli ultimi anni, Facebook ha visto un aumento di contenuti di bassa qualità e spam nel feed degli utenti. Meta ha recentemente riconosciuto il problema e ha annunciato misure per affrontarlo, mostrando l’intenzione di “ripulire” la piattaforma. L’obiettivo è fornire contenuti nuovi e coinvolgenti, penalizzando gli autori di post con didascalie lunghe e fuorvianti, progettate per generare engagement artificiale. Riducendo la visibilità di tali contenuti, Meta intende scoraggiare la diffusione di materiale di qualità scadente a favore di contenuti originali.

Una strategia chiave è combattere le reti di spam, con la declassificazione dei commenti provenienti da profili fake e la rimozione delle pagine che violano le regole. Gli utenti potranno anche votare negativamente commenti in modo anonimo per mantenere i thread puliti. Queste misure si pongono come un tentativo di riconquistare i giovani, che hanno abbandonato Facebook per piattaforme ritenute più in linea con le loro esigenze. Mark Zuckerberg suggerisce che il ritorno a un Facebook più autentico potrà attrarre nuovamente questi utenti.

Tuttavia, una sfida significativa rimane: l’invasione di contenuti generati tramite intelligenza artificiale, che continuano a deteriorare la qualità del feed. Anche post clickbait e screenshot riciclati contribuiscono a questo problema, aumentano l’engagement senza valore reale e alimentano la superficialità. Sebbene Meta abbia buone intenzioni, l’efficacia delle nuove strategie si potrà valutare solo nel lungo termine, e sarà fondamentale un intervento decisivo sull’algoritmo per ripristinare la fiducia nella piattaforma.