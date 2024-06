Lo smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch4 per la prima volta sotto i 100€! Da prendere ORA

SAMSUNG Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch ti consente anche di divertirti con gli amici, gareggiando con loro. Puoi monitorare i tuoi passi e gareggiare con gli amici con i dati riportati in una bacheca in tempo reale. In palio medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio divertente, stimolante e gratificante.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Conta i passi con estrema precisione, controlli le calorie bruciate e puoi sfruttare il GPS durante lo sport. In questo modo puoi seguire dei percorsi con precisione.

Il sensore Samsung BioActive consente il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.

La funzione di monitoraggio del sonno rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi.

Le esclusive Opzioni di misurazione avanzate permettono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e perfino il russamento.

Ampia compatibilità, con Android 6.0.

Sconto del 22%, porta il prezzo a soli 99,99€. Un’ottima occasione, dato che in genere costa almeno trenta euro in più.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!