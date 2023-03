Lo sketch di Fiorello con la Meloni finisce sul 'The Times'

‘Viva Rai2!’ oltrepassa i confini nazionali e finisce sul rinomato quotidiano inglese ‘The Times’.

La telefonata di Giorgia Meloni in diretta su Rai2 con Fiorello durante il seguitissimo ‘morning show’, è arrivata sulla stampa internazionale che, in articolo dedicato alla Premier italiana, ha riportato episodio. “È una nuova Meloni? O la vera Meloni?”, si domanda la testata che, raccontando l’intero sketch del Presidente del Consiglio che si finge una sua imitatrice, cita Fiorello come il “comedian più popolare d’Italia”.