Lo sfogo di Benedetta Rossi contro gli haters: "I miei fan bullizzati" – Video

“Questa volta sono riusciti davvero a farmi incazzare. E ci vuole davvero tanto, perché sono una che non si arrabbia mai…”. Parola di Benedetta Rossi, star della cucina sui social e in tv – popolarissima con il format ‘Fatto in casa da Benedetta’ e il tormentone “l’ho fatto in casa per voi” – che su Instagram si sfoga contro i detrattori, accusandoli di usarla come pretesto per “bullizzare” in alcuni commenti social i suoi numerosissimi fan, ‘colpevoli’ solo di seguire i consigli di chi cucina con prodotti considerati economici. Troppo per la cuoca che, spiega, prova “disgusto nel leggere certe cose” sotto ad alcuni “articoli molto critici nei miei confronti”.

“Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti – spiega nella didascalia che accompagna il lungo sfogo – . Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento. Ormai dopo oltre un decennio sul web sono abituata, ma quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti – sottolinea – solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione”.

“Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi – ammette – sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo. Ultimamente è arrivata la tendenza della ‘critica culinaria snob con offese incluse’, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views”.

“Sotto i loro post – spiega quindi Benedetta – si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla! Scusatemi tanto per lo sfogo…ma quanno ce vó ce vó”, sbotta.