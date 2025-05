Lo screening nazionale ha raggiunto 2 milioni di persone.

Al 30 giugno 2024, il programma di screening gratuito per l’epatite C in Italia ha testato oltre 2 milioni di persone, identificando quasi 15.000 casi di infezione attiva. Queste persone possono accedere a terapie per eliminare il virus, evitando gravi conseguenze. Tuttavia, il sommerso dell’infezione rimane significativo. Durante il webinar organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, è emerso che solo il 54% della popolazione target è stata invitata attivamente a partecipare allo screening. Solo il 12% del target generale e il 44% degli utenti nei SerD hanno sostenuto il test di primo livello.

Sebbene l’estensione dello screening sia soddisfacente per i detenuti (93% di inviti attivi), resta urgente raggiungere individui con infezioni asintomatiche e popolazioni vulnerabili, spesso inconsapevoli del rischio. Le modalità di invito e l’adesione variano notevolmente tra le regioni italiane, con percentuali tra il 52% e il 7,3%. Ciò è in gran parte dovuto alla bassa percezione del rischio dell’infezione da HCV.

Le discussioni hanno evidenziato criticità nelle campagne di comunicazione, suggerendo una strategia centralizzata per aumentare sensibilizzazione e screening. La prevalenza dell’infezione attiva è maggiore tra le persone più anziane. Il nuovo Piano Nazionale d’Azione, in fase di approvazione, mira a limitare HIV, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmesse. Concludendo, è necessario un impegno continuo per garantire equità nella diagnosi e cura, evitando che l’epatite C comprometta i progressi nella salute pubblica.

