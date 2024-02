lo scopre dopo 12 giorni

Una donna scopre di avere uno scorpione nella propria camera soltanto dopo 12 giorni dal suo arrivo in casa.

A poche ore dall’accaduto, quanto raccontato dalla protagonista del curioso aneddoto pare non abbia potuto fare a meno di generare una notevole curiosità nell’animo degli utenti. Una donna ha scoperto la presenza di uno scorpione nella sua camera da letto dopo 12 giorni dal suo arrivo in Irlanda. L’imprevisto avvistamento dell’animale esotico è stato documentato in modo molto originale e dettagliato dalla donna. La quale ha condiviso sul suo profilo Facebook, in data 8 febbraio 2024, le immagini e il racconto completo dell’accaduto.

12 giorni dopo: l’incontro in camera con il piccolo scorpione

Dopo aver trascorso un breve periodo in Kenya, la donna ha fatto ritorno nella sua casa in Irlanda. A quasi due settimane dal suo ritorno, però, ha scoperto che una piccola parte di Africa aveva deciso di seguirla, senza che lei potesse accorgersi di nulla fina a quel momento, e di trasferendosi infine con lei nel suo appartamento.

Lo scorpionicino (infine riconosciuto come un esemplare di Leiurus quinquestriatus) sarebbe rimasto per giorni all’interno di un bagaglio sotto al letto della donna, per poi uscire allo scoperto la mattina del suo avvistamento. Per fortuna la donna ha reagito con sangue freddo all’avvistamento dell’animale e – ad esempio – anche il fido di casa sarebbe riuscito a non entrare in diretto contatto con lo scorpione rischiando di essere accidentalmente punto da lui.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cosa fare se uno scorpione punge un animale domestico

In seguito “a diverse telefonate con esperti e amici”, la donna ha spiegato come, grazie a “un team coraggioso“, sia riuscita a “catturare con successo” lo scorpione. La ricerca nella sua stanza avrebbe avuto una durata di circa un’ora e mezza. Dopo essere stato messo in sicurezza dall’équipe di specialisti: l’animale è stato inserito in un piccolo contenitore e si è iniziato a pensare al suo futuro. Ora, infatti, lo scorpioncino è già pronto a dirigersi “verso una nuova casa“.

Il benvenuto a Kenny nella “crew”

Quel che ha dapprima innescato la curiosità degli utenti, e poi i loro rispettivi elogi nei confronti del piccolo scorpione africano – infine soprannominato Kenny dalla donna – sarebbe stata l’incredibile colorazione di questo esotico animaletto. Se si scorre tra i commenti ricevuti ad alcune delle fotografie pubblicate dalla cittadina irlandese sul suo profilo si scopre, infatti, come alcuni di loro siano rimasti particolarmente attratti dal suo aspetto. L’episodio si è concluso con la manifestazione di sentita gratitudine da parte di ciascuno dei presenti in diretta dall’appartamento.

Il periodo in cui lo scoprioncino ha vissuto in uno dei bagagli ancora non disfatti della donna in Irlanda è trascorso senza alcun danno per l’animale esotico e perciò Kenny ha potuto continuare la sua vita senza alcun ostacolo per la sua incolumità. Lo scatto di gruppo realizzato al termine dell’accaduto ha infatti ben reso l’idea di un lieto fine. Kenny è stato accolto, il giorno seguente, nel National Reptile Zoo di Kilkenny domani.