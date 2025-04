Lo scontro tra Toscana e Consiglio dei Ministri in Consulta

La questione delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di un’udienza pubblica presso Palazzo della Consulta, in cui i giudici hanno esaminato la legittimità costituzionale della legge regionale toscana numero 30/2024. Questa legge, contestata dal governo italiano, riguarda modifiche ai principi giuridici stabiliti da una precedente legge del 2016 e riprende attese dai pronunciamenti del Consiglio di Stato, in particolare quello del novembre 2021.

L’Avvocatura di Stato ha identificato tre criticità nella legge regionale. Primo, ha sottolineato che l’argomento del demanio marittimo è di esclusiva competenza statale e non può essere modificato a livello regionale, neppure in presenza di inadempimenti normativi. Secondo, l’Avvocatura ha criticato il meccanismo della “cedevolezza invertita”, ritenendo che si violerebbero le competenze dello Stato. Infine, è stata evidenziata la conflittualità tra i criteri di indennizzo e premialità stabiliti dalla Regione e quelli definiti a livello statale, suggerendo una violazione della normativa sulla concorrenza.

Dall’altro lato, la Regione Toscana ha difeso la legge, affermando che era necessaria per affrontare l’incertezza normativa dopo anni di proroghe da parte del governo. La rappresentante della Regione, Arianna Paoletti, ha chiarito che la legge mira a stabilire una disciplina unitaria per le concessioni da attuare in assenza di una normativa nazionale. Ha inoltre suggerito che potrebbe essere necessaria una nuova interpretazione del regionalismo da parte della Corte per far fronte a inadempienze protratte nel tempo, sottolineando l’importanza di un intervento regionale per garantire uniformità e certezza ai comuni riguardo alle concessioni.