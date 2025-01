Lo scontro tra Mantovano e Lo Voi sui voli di stato

Botta e risposta tra il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano riguardo all’uso dei ‘voli di Stato’ sulla tratta Roma-Palermo. Lo Voi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato dopo che, nel gennaio 2023, Mantovano aveva negato la richiesta di voli di Stato per il procuratore. Nel documento, si legge che non si autorizzano i voli di Stato in base agli atti presentati.

Lo Voi sostiene che i voli di Stato permettono spostamenti più rapidi rispetto ai voli di linea, evitando situazioni di riconoscibilità personale ed eliminando la necessità di personale di scorta. Mantovano controbatte, affermando che la maggiore rapidità non giustifica l’uso di voli di Stato, a meno che non ci siano esigenze di servizio ineludibili. Sull’argomento della scorta, Mantovano ha incaricato il Servizio Voli di effettuare una comparazione economica tra i costi dei voli di Stato e quelli dei voli commerciali con scorta.

L’8 marzo, la comparazione dei costi ha rivelato che un volo di Stato di andata e ritorno sulla tratta Roma-Palermo costa almeno 13.000 euro, mentre un biglietto di volo di linea varia dai 400 ai 700 euro. Di conseguenza, i voli di Stato risultano sensibilmente più costosi per la finanza pubblica, portando alla delibera di non autorizzare tali voli. Attualmente, Lo Voi ha fatto ricorso al Presidente della Repubblica e un ulteriore ricorso è pendente al Consiglio di Stato.