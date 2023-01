lo scontro all’ultimo salto conquista il web-Video

Rissa senza precedenti cane e topo immortalati in strada durante quella che sembra davvero una lotta impari.

Ancora una volta il web è restato basito davanti lo straordinario video che rimbalzando su Tik Tok in questi ultimi giorni e che ha come protagonisti un cane ed un topo impegnati in una “rissa di strada” senza precedenti.

Nessuno avrebbe immaginato un epilogo simili avvenuto davanti gli occhi di alcuni passanti che non hanno esitato un momento a premere play e registrare l’accaduto. Immagini divertenti che immortalano un momento di gioco, probabilmente non per entrambi i protagonisti, degno della più avvincente serata di Wrestling.

Rissa serrata tra il cane ed il topolino, incredibile chi ha avuto la meglio!

Il video che sta facendo il giro del web è qualcosa di veramente eccezionale e mostra una lotta incredibilmente curiosa tra un cane e un topolino in strada. Il cane si avvicina al topo con l’intenzione di infastidirlo, ma quest’ultimo si difende con una rapidità e una determinazione che lasceranno a bocca aperta tutti. Dimostrazione di coraggio straordinario da parte del topo che si è difeso con tutte le sue forze suscitando stupore e ammirazione tra gli utenti del web.

Migliaia di internauti sono infatti rimasti profondamente colpiti dalla registrazione che è diventata virale in poco tempo. Il cane ed il topo si sono incontrati per caso in strada e si sono scontrati in una battaglia disuguale in cui tuttavia il topo si è dimostrato un avversario formidabile, combattendo con tutte le sue forze senza curarsi delle tante persone vicine ad immortalare la scena.

Per fortuna per il topo l’incontro non doveva essere valido per alcun titolo, il cane è sembrato infatti solo divertito e non ha mai davvero aggredito il piccolo roditore continuando solo a stuzzicarlo per non farlo andare via. Di certo il topo sembra aver perso ad un certo punto la pazienza ed è proprio questo il punto che ha colpito l’attenzione da parte della piazza.

@emanuuely062_ torço por vc caramelo ♬ som original – Emanuely Santos

Ancora una volta gli animali si sono dimostrati vere star del web riscuotendo un successo inimmaginabile, alla fine comunque la battaglia non ha avuto un vincitore. Adesso non resterà che attendere il secondo round per capire chi avrà la meglio, a differenza del primo incontro però, ne siamo sicuri, questa volta saranno in molti di più a scommettere sul topolino!