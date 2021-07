“In quasi tutti gli ospedali italiani, i famigliari non possono ancora fare visita ai pazienti. Questo strazio infinito, imponderabile, tremendo non è più tollerabile, né giustificabile”. Lo denuncia Mirko Damasco, presidente dell’associazione Salvagente Italia, che oggi ha iniziato uno sciopero della fame, come segno di protesta.

“Alla nostra associazione – spiega – continuano ad arrivare migliaia di mail e segnalazioni di genitori, figli, parenti e amici a cui è ancora impedito, o fortemente limitato, stare accanto a un proprio caro che si trova ricoverato in quasi tutti i reparti ospedalieri, sia quelli di degenza ordinaria (maternità compresa), che nelle Rianimazioni Covid e No-Covid. È molto grave che nessuno si stia occupando della loro sofferenza”.

Eccezione fatta per un gruppo “molto, troppo, ristretto” di strutture, tra cui l’Ospedale Cisanello di Pisa e l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, che non hanno mai interrotto le visite, nemmeno durante la primavera del 2020, ma le hanno regolamentate diversamente. E che da diversi mesi consentono anche le visite ai pazienti delle Terapie Intensive Covid.

“Assistiamo a scene come quelle dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana, con migliaia di persone assembrate in piazza, o che possono entrare allo stadio, ma le visite in ospedale restano interdette”, sottolinea. “Tutto questo è intollerabile. È ora di fare qualcosa di concreto, di forte e di tangibile. Finché non sarò ascoltato dal ministro della Salute Roberto Speranza io andrò avanti con lo sciopero della fame”.

Il presidente di Salvagente insiste sul fatto che “consentire ad un famigliare di poter stare accanto ad un parente ammalato, o ad un padre di assistere la compagna nei momenti che precedono e seguono una nascita (o una morte perinatale) non è un favore per gentile concessione, ma rappresenta, invece, il riconoscimento e il rispetto di un bisogno e di un diritto fondamentali del paziente e dei suoi familiari. Questa vicinanza, dicono studi trentennali, dà dei benefici misurati e misurabili, ad entrambi”.

A proposito di un eventuale pericolo per la salute dei famigliari o per i pazienti stessi, il presidente di Salvagente Italia non ha dubbi: “La letteratura scientifica testimonia come, rispettando imprescindibili norme igieniche ed organizzative, sia possibile riaprire i reparti ai parenti senza che questo comporti un aumento dei contagi”.

E allora perché non è stato fatto? “Servono due condizioni”, chiarisce Damasco. “Un indiscusso sforzo umano e professionale da parte di chi dirige le strutture sanitarie. Ma questo da solo non basta. E’ necessaria, anzi urgente, che ci sia anche una consapevolezza delle politica, che decida di intervenire come è stato fatto a maggio”, quando il ministro Speranza ha dettato regole precise e condizioni uniformi per consentire l’accesso nelle Rsa di tutto il territorio nazionale. “Anche se poi sappiamo che persistono diverse e ripetute criticità, è pur vero che qualche porta si è sbloccata e parecchie famiglie hanno potuto finalmente riabbracciarsi”.