TRENTO – Regioni chiuse, ma funivie aperte. L’industria dello sci sperava nella possibilità di movimento per i turisti, ma intanto – dicono gli impiantisti – l’importante è partire: dopo quasi un anno di stop forzato si torna a sciare. Sono state proprio le Regioni, ieri pomeriggio, a chiedere al governo una proroga dello stop agli spostamenti mentre per lo sci – a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto – è confermata l’apertura del 15 febbraio per Lombardia e Piemonte, con Trentino, Val d’Aosta e Friuli che apriranno subito dopo il carnevale, tra il 17 e il 19 febbraio. In Veneto il governatore Luca Zaia dovrebbe decidere oggi, allineandosi probabilmente al Trentino. Tempi più lunghi invece per l’Alto Adige, in lockdown fino al 28 febbraio per la grave situazione epidemiologica.

La neve, molto abbondante in quota, ha fatto salire la voglia di montagna ma lo sci in questa stagione senza precedenti sarà un divertimento per pochi: skipass a numero chiuso, il 30 per cento rispetto alla portata oraria degli impianti, con la necessità di prenotare in anticipo il proprio biglietto (esattamente come si farebbe per un concerto musicale) per essere sicuri di poter salire in funivia. Nel secondo inverno del Covid gli sciatori dovranno imparare a fare acquisti on line. E i comprensori sciistici sentono addosso una grande responsabi-lità: quella di evitare code e assembramenti (anche con l’uso delle nuove tecnologie) per non tornare sul banco degli imputati come avvenne nel marzo del 2020, quando l’ultimo weekend dello sci andò in scena con le funivie piene, quando il virus già circolava tra la popolazione. Anche le code saranno distanziate, proprio come al supermercato: prendi il numero e poi attendi il tuo turno a debita distanza.

Quanto ai rifugi, tutti al riparo (protetti dalla mascherina) in caso di una tormenta di neve, ma in condizioni normali valgono le distanze e le regole previste per i ristoranti. In attesa della primavera che consentirà di mangiare all’aperto. Intanto il divieto di spostamento tra regioni – prorogato fino al 5 marzo – lascia l’amaro in bocca alle aree più piccole (Trentino e Val d’Aosta in particolare) che a differenza di Lombardia, Veneto e Piemonte non potranno contare su grandi bacini di abitanti pronti a spostarsi verso le località di montagna. E di fronte all’impossibilità per gli sciatori lombardi di raggiungere Madonna di Campiglio oppure la valle di Sole (in Trentino) l’assessore al turismo della provincia di Trento, Roberto Failoni, taglia corto: “Per noi che abbiamo pochi abitanti e grandi aree sciistiche il blocco tra le regioni è come una presa in giro”. La richiesta di consentire gli spostamenti ai turisti in possesso di skipass è caduta nel vuoto. Curioso il fatto che con gli sci ai piedi, lungo le piste o sulle funivie, sarà comunque possibile oltrepassare i confini: l’importante – si legge nelle ordinanze – è non concedersi pause nel territorio “altrui”, tranne che nei casi di forza maggiore.

Ma attenzione: lo sci è consentito solo nelle regioni in zona gialla e un declassamento significherebbe anche lo stop al turismo invernale. Un rischio che in Trentino non è così remoto, come ha ricordato ieri il governatore Maurizio Fugatti, proprio mentre l’Europa, con parametri diversi rispetto a quelli italiani, dichiarava “rosso scuro” la Provincia autonoma, esattamente come l’Alto Adige, che infatti è tornato in lockdown. La speranza delle funivie è di arrivare a Pasqua senza incidenti di percorso, come spiega il presidente degli impiantisti trentini, Luca Guadagnini: “Dobbiamo far ripartire la filiera del turismo, ma dobbiamo anche dare una risposta ai nostri lavoratori fermi ormai da troppo tempo. Già la scorsa estate, quando la montagna ha avuto un’impennata di visite, abbiamo dimostrato che i nostri impianti sono in grado di funzionare in completa sicurezza”.