Un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore a Cerreto Guidi, Comune della Città Metropolitana di Firenze. Secondo quanto appreso, l’uomo, 51 anni, ha perso la vita ribaltandosi con lo schiacciasassi che stava guidando, finendo in un fossato. Sul posto sono intervenuti gli ispettori della Asl Toscana Centro, personale dell’arma dei carabinieri e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Firenze.

Il fatto intorno a mezzogiorno, nel comune di Cerreto Guidi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.