Lo ‘scalino preferenziale’ non viola il principio del pluralismo

Con la sentenza numero 44, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato riguardanti la contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali. La Corte ha escluso la violazione dell’articolo 77 della Costituzione, ritenendo che non vi fosse un difetto di omogeneità nei contenuti dei decreti-legge a causa degli emendamenti che hanno legificato le norme regolamentari in questione. Allo stesso modo, sono state respinte le contestazioni sui principi di ragionevolezza e di non interferenza con il potere giurisdizionale, sia rispetto a giudicati già emessi che a quelli in corso.

In particolare, la Corte ha considerato valida la disposizione che ha legificato il meccanismo dello scalino preferenziale per la distribuzione dei contributi alle emittenti locali, dove il 95% dei fondi va alle prime cento in graduatoria e il restante 5% alle altre. È stata sottolineata l’importanza che l’ecosistema dell’informazione ha subito un cambiamento radicale, caratterizzato dalla rimozione delle barriere tecniche e da una riduzione dei costi di produzione e distribuzione dell’informazione. La disponibilità di informazioni e punti di vista si è enormemente ampliata anche grazie a internet.

La sfida attuale non consiste tanto nella quantità di voci nel dibattito pubblico, ma nella qualità dell’informazione. La Corte ha affermato che il meccanismo contestato mira a superare la logica del mero sostentamento delle emittenti, puntando a migliorare la qualità dell’informazione, incentivare l’uso di tecnologie innovative e sostenere l’occupazione delle imprese economicamente solide e pronte a competere nel mercato.