Lo sapevi che anche gli antichi Romani praticavano trekking? E la loro strada preferita del Lazio esiste ancora dopo 2500 anni.

Progettata prima della Via Appia, la Via Sacra a Rocca di Papa è una delle opere d’ingegneria stradale più antiche e ben conservate. Questo percorso, che si snoda nel comune di Rocca di Papa nei Castelli Romani, porta a un importante luogo di culto, il tempio di Giove Laziale, situato sulla cima del Monte Cavo (950 m.s.l.m.). Prima della dominazione romana, questo tracciato era percorso dai popoli della Lega Latina, una confederazione delle città-stato del Lazio antico.

La Via Sacra è caratterizzata da un’elevata pendenza, il che la rende simile a un trekking. A differenza di strade come l’Appia o la Flaminia, progettata per collegare città lontane, la Via Sacra era dedicata a raggiungere il santuario di Giove, considerato il padre degli dèi dai latini. Questa strada, lunga circa 30 chilometri, attraversa anche il bosco sacro di Nemi, dove si trovava un altro importante luogo di culto, quello alla dea Diana.

Il santuario di Giove era meta di pellegrinaggio, soprattutto durante le Feriae Latinae, una festività primaverile che comportava rituali, tra cui l’uccisione di un toro bianco. Al termine dei rituali, il fumo delle viscere bruciate doveva raggiungere il cielo.

I segni del tempo si riflettono nelle pietre della Via Sacra, alcune delle quali mostrano le lettere V e N, che indicano zone ristrutturate nel corso degli anni. Nonostante ciò, gran parte del tracciato è rimasta originale. Ancora oggi, possiamo percorrere la medesima strada che i latini e i romani calcarono oltre 2000 anni fa.