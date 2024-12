Lo sapevi che a Berlino c’è una Torre Eiffel in miniatura? Da qui puoi vedere la città a 150 metri d’altezza.

Berlino è famosa per i suoi simboli iconici, ma tra le sue attrazioni meno conosciute si trova la Funkturm, situata nel quartiere di Charlottenburg. Questa torre, simile a una miniatura della Torre Eiffel, offre una vista spettacolare sulla capitale tedesca da un’altezza di 150 metri. Spesso oscurata dalla più popolare Fernsehturm di Alexanderplatz, la Funkturm è un tesoro nascosto che merita di essere scoperto.

L’esperienza inizia con un ascensore di vetro che conduce rapidamente verso l’alto, regalando una sensazione di leggerezza. Una volta in cima, la piattaforma panoramica offre una vista a 360 gradi di Berlino, con monumenti come il Castello di Charlottenburg e il fiume Spree in bella vista. La piattaforma, protetta da un rivestimento in vetro ma con accesso all’esterno, è dotata di telescopi a moneta per osservare i dettagli della città. Di notte, la torre si illumina con luci LED che cambiano colore, rendendola visibile da ogni angolo della città.

Costruita tra il 1924 e il 1926 dall’architetto Heinrich Straumer, la Funkturm è anche un simbolo di innovazione tecnologica e della storia di Berlino. Durante la sua inaugurazione avvenuta in occasione della terza esposizione radiofonica della città, rappresentava un futuro promettente. La struttura in acciaio da 600 tonnellate è diventata un punto di riferimento per i berlinesi. La Funkturm ha un’importanza storica notevole, poiché qui è stata trasmessa la prima trasmissione televisiva in Germania nel 1929 e nel 1935 la prima trasmissione televisiva regolare al mondo. Sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, la torre è stata restaurata nel 1987 ed è riconosciuta come patrimonio architettonico dal 1966.

In aggiunta alla piattaforma panoramica, la Funkturm ospita un ristorante situato a 55 metri d’altezza, rappresentando l’atmosfera degli anni ‘20, dove è possibile gustare un menu che cambia mensilmente con piatti freschi. Il complesso fieristico di Charlottenburg, di cui fa parte la Funkturm, è un centro culturale vibrante che ospita importanti fiere internazionali.

La Funkturm, con la sua elegante silhouette nello skyline di Berlino, invita i visitatori a scoprire un lato meno conosciuto della città, offrendo così uno spaccato del carattere berlinese.