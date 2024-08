“Lo rivedremo presto, ha già fatto il provino” Mirko Brunetti non abbandona la tv, dove lo rivedremo

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo italiano ha avuto inizio nel 2023, quando Mirko Brunetti ha partecipato come concorrente al noto show estivo Temptation Island insieme alla fidanzata Perla Vatiero. Relazione che però, in seguito falò di confronto finale, non continuò.

I due poi però si sono ritrovati insieme all’interno della casa del Grande Fratello che è stato il teatro di un nuovo ritorno di fiamma, durato fino a poche settimane fa.

Di recente, circolerebbe un’indiscrezione circa il futuro televisivo di Mirko che lo vedrebbe nei panni del nuovo postino di uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, “C’è Posta per Te”

Sulla piattaforma social X girerebbe ultimamente la voce secondo cui Mirko Brunetti possa presto intraprendere il ruolo di nuovo postino nella trasmissione C’è Posta per Te. Si dice che avrebbe, addirittura, già anche sostenuto un provino.

Qualcuno poi ha riferito che la reazione di Maria De Filippi quando si è visto arrivare il giovane davanti non sia stata fra le più entusiasmanti:

“Non è stata felicissima di ritrovarselo lì e soprattutto non se lo aspettava. Siete liberi di crederci o meno, non mi cambia la vita”.

La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato così in uno dei suoi video Instagram questo possibile rumor: “Se fosse vero che potrebbe fare il postino di C’è Posta per Te io ce lo vedo”.

Al momento, il diretto interessato non si è espresso né in un modo né in un altro circa l’indiscrezione che circola ultimamente su di lui. Anche perché non sarebbe la prima volta per il giovane essere il protagonista involontario di una fake news. Proprio come quella che lo voleva già sul trono del programma di Uomini e Donne, subito dopo la rottura con la sua storica fidanzata Perla Vatiero.