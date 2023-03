Un cane entra in casa loro a rubare e la proprietaria di casa lo rispedisce alla sua abitazione con un biglietto molto particolare.

Dopo aver fatto illegalmente irruzione all’interno di un’abitazione privata, rubando del cibo non suo, un fido è stato colto di sorpresa dai proprietà di casa. Colto in flagrante nel mentre della sua azione un tantino fuori dalle regole, il cane è stato rispedito dai suoi padroni in maniera del tutto particolare. Quando, infine, il pelosetto è tornato “all’ovile” la sua famiglia si è subito accorta che aveva uno strano biglietto attaccato al collare. L’intero episodio è diventato virale in rete per al sua natura bizzarra.

Entra in casa sua a rubare: lo rispedisce a casa sua con un biglietto – FOTO

Come racconta la proprietaria del cane, in un post condiviso su Twitter giovedì 16 marzo, i membri della sua famiglia hanno trovato – al rientro del loro fido in casa – una lettera finalizzata ad avvertirli dell’accaduto. Leggendo il messaggio, che sembrava inizialmente un avvertimento, i padroncini del fido hanno scoperto che si trattava di un simpatico consiglio.

“Cari signore e signora” recita il biglietto: “tenete d’occhio il vostro cane che entra in casa mia per mangiare le uova delle mie galline“. I riceventi dell’inattesa visita avrebbero deciso di “denunciare” il fatto all’autorità familiare del fido dal momento che non era la prima volta che si verificava un simile episodio. Secondo quanto specificato sul biglietto pare questa fosse già la terza volta che il cane facesse irruzione nel loro appartamento.

Alla base del comportamento del cane non vi sarebbe, in realtà, una reale mancanza di viveri giornalieri, dal momento che ha una famiglia che si preoccupa per il suo fabbisogno. Eppure i motivi per cui i cani rubano del cibo sono in grado di andare oltre quel che riguarda le più ovvie necessità ed esistono diversi modi per evitare che questo accada.

Un simile episodio, documentato in un video, ha intrattenuto di recente gli utenti in rete: e ha visto stavolta, come suo protagonista, un cagnolino randagio che ruba il cibo a un fattorino senza che lui si accorga del suo passaggio.

“Non gli faccia del male, la prego” piuttosto “ci parli“: hanno concluso così il messaggio per la famiglia del quattro zampe dimostrando di essere compresivi con il fido e con gli esponenti della sua famiglia. Sembra però che nulla abbia impedito al pelosetto di essere, seppur gentilmente, redarguito. Le immagini che hanno mostrato al pubblico in rete il rientro in casa del fido sono state condivise per ben 7mila volte dagli utenti su Twitter.