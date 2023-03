Lascia il suo piccolo Husky chiuso in auto e in modo orribile per andare a giocare al casinò: il cane rischia la vita.

Una bellissima cucciola di Husky, di nome Dutchess, ha rischiato di perdere la vita a causa della brutalità con cui – l’uomo che avrebbe dovuto prendersi cura di lei – ha deciso di rinchiuderla nella sua automobile per recarsi “liberamente” al Casinò della sua città. L’uomo si sarebbe assicurato che la cagnolina non abbagliasse costringendo il musetto della piccola Husky con del nastro isolante.

Lo lascia chiuso in auto per giocare al casinò: il cane rischia la vita

L’accaduto si è verificato a Las Vegas, e in pieno giorno, pertanto l’autovettura in cui era stata rinchiusa la cucciola sarebbe rimasta per un lungo periodo di tempo esposta a elevate temperature, lasciando che il rischio per lei, di non sopravvivere in quelle condizioni, aumentasse di minuto in minuto.

Fortunatamente però, nonostante la piccola di Husky Siberiano non fosse in grado di chiedere aiuto, qualcuno che si trovava ad attraversare il parcheggio del Casinò si è accorto della presenza della cagnolina nell’auto. Una volta tratta in salvo, la piccola è stata allontanata dall’uomo che l’aveva messa volontariamente in pericolo di vita per essere accolta in una nuova famiglia.

“Cosa non fare a Vegas“: recita la didascalia al video apparso su Twitter, e che diventa ora un pragmatico monito per i suoi cittadini e visitatori e attraverso il quale si è documentato – in presa diretta – il salvataggio della piccola Dutchess. La cagnolina, imbavagliata, era rimasta fino a quel momento autovettura dell’uomo in attesa di qualcuno che potesse liberarla.

Un agente del “LVMPD” (Dipartimento di Polizia di Las Vegas), dopo aver compreso le gravi condizioni in cui si trovava la piccola Dutchess – nel luglio del 2022 – è prontamente intervenuto esterno la cucciola dal veicolo.

Ad ora la tenera Husky, come hanno spiegato i portavoce della “The Animal Foundation”, vive assieme all’agente che le ha salvato la vita, divenuto il suo adorabile padroncino. Alcune immagini di Dutchess, a distanza di alcuni mesi dal momento del suo recupero, sono state pubblicate sul profilo Instagram dell’organizzazione.