“Lo indossa sempre”: svelato il prezzo dell’orologio indossato da Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino, nuovo conduttore di Affari Tuoi, sfoggia un look casual e raffinato, con camicia bianca e orologio Cartier, simbolo di eleganza. È diventato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, guadagnando popolarità grazie al suo carisma e stile distintivo. L’orologio, accessorio immancabile, rappresenta non solo eleganza, ma anche il suo status nel mondo dello spettacolo.

Accettando la sfida di subentrare a Amadeus, De Martino ha dimostrato di avere le qualità per gestire un programma così importante per la Rai. La sua carriera ha avuto una svolta con Stasera tutto è possibile, dove ha affinato le sue abilità, conquistando il pubblico con la sua personalità. Colleghi come Paolo Bonolis riconoscono il suo potenziale come possibile erede per altri programmi.

Il suo stile ad Affari Tuoi riflette la sua personalità: predilige un look casual ma curato, senza giacca, per trasmettere freschezza e gioventù. Camicia bianca attillata, pantaloni scuri e cravatta definiscono la sua “divisa” da conduttore, con le maniche arrotondate a valorizzare il suo fisico. Questo outfit è completato dall’orologio che indossa al polso sinistro, un accessorio distintivo che aggiunge raffinatezza.

L’orologio, potenzialmente un modello Cartier Santos, è scelto con cura per conferire classe al suo look. I prezzi di questi orologi variano dai 4300 euro del modello più piccolo fino a 6850 euro per il grande. La scelta di un accessorio di alta gamma evidenzia il suo gusto personale e rappresenta un simbolo del suo successo, creando l’immagine di un uomo moderno e sicuro di sé.