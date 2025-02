“Lo hanno notato tutti” Tony Effe e quel dettaglio sul colletto dell’abito che non è passato inosservato: ha cantato proprio in quel modo

Tony Effe ha debuttato al Festival di Sanremo 2025 con un look total white, attirando l’attenzione non solo per la sua performance musicale, ma anche per un incidente di stile. Durante la serata inaugurale, il rapper ha presentato il brano “Damme na mano” e si è esibito indossando un outfit firmato Gucci, arricchito da gioielli Tiffany & Co. Tuttavia, la sua camicia bianca è stata macchiata di fondotinta, usato per coprire i tatuaggi sul viso, suscitando ironia sui social media.

L’abbondante uso di fondotinta e le luci intense del palco hanno causato una macchia sul colletto, rubando la scena e generando una serie di commenti ironici online. Questo episodio ha messo in evidenza la fragilità dell’immagine nel mondo dello spettacolo, dove anche piccoli incidenti possono diventare virali. Nonostante il problema, la presenza di Tony Effe è rimasta forte, dimostrando che la determinazione e il talento possono prevalere anche in situazioni imbarazzanti.

La serata ha visto anche la partecipazione di artisti emergenti come Lucio Corsi, Joan Thiele, Bresh e Brunori Sas, rendendo la competizione interessante. La fidanzata di Tony, Giulia De Lellis, ha mostrato il suo supporto durante l’evento. L’incidente del fondotinta ha scatenato una reazione immediata sui social, con utenti che hanno scherzato sull’accaduto, evidenziando l’importanza di una preparazione adeguata in eventi così seguiti. In definitiva, l’esibizione di Tony Effe al festival è stata memorabile, non solo per il brano presentato, ma anche per la peculiarità del suo look.