“Lo hanno arrestato” Non c’è pace per Wanda Nara, un altro dramma ha colpito la sua famiglia: quello che è successo è serio 

Wanda Nara non trova pace. Dopo la recente conferma della separazione dal marito Mauro Icardi, la showgirl argentina deve ora affrontare un altro problema familiare. Dall’Argentina, infatti, giunge la notizia dell’arresto del padre, Andrés Nara, di 67 anni.

Il padre di wanda Nara arrestato per aver aggredito la moglie Alicia Barbasola

La trasmissione televisiva Los ángeles de la mañana ha riportato la notizia dell’arresto di Andrés. Secondo quanto riferito, la moglie di Andrés, Alicia Barbasola, una modella di 35 anni, ha denunciato il marito per aggressione fisica al culmine di una lite particolarmente accesa. Barbasola ha raccontato che l’uomo le ha lasciato segni visibili sul collo. Evidenze confermate dalla polizia giunta sul posto, allertata dai vicini, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento della coppia.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate, hanno deciso di trasferire entrambi i coniugi alla stazione di polizia più vicina. Dopo aver ascoltato la testimonianza di Alicia e verificato le ferite sul suo collo, Andrés Nara è stato trattenuto. Da quanto riportato dai media argentini,non è la prima volta che i due litigano animatamente, segno di una situazione familiare tesa e problematica.

Alicia Susana Barbasola, che ha sposato Andrés Nara il 14 febbraio 2023, non è nuova alle denunce per abusi familiari. Nell’estate del 2017, aveva accusato l’ex marito, Sergio Pilarche, un giudice di Buenos Aires, di stupro e tentato omicidio. La stessa Alicia in una trasmissione televisiva argentina, aveva denunciato l’impunità dell’ex marito grazie alla sua posizione di potere:

“Mille volte sono andata in questura a sporgere denuncia ma non l’hanno registrata perché lui è un giudice”.

La sua testimonianza aveva portato a un ordine restrittivo contro Pilarche, sebbene anche l’ex marito lo avesse chiesto precedentemente nei confronti di Alicia.

Questa nuova vicenda aggiunge un ulteriore strato di complessità alla già travagliata vita di Wanda Nara, che sta cercando di gestire la separazione da Icardi. La showgirl si trova ora a dover affrontare pubblicamente anche i drammi familiari che si consumano lontano dai riflettori.

Con le indagini ancora in corso, resta da vedere quale sarà l’esito legale per Andrés Nara e come Wanda gestirà questa ulteriore crisi personale. Nel frattempo, i fan della showgirl argentina la sostengono in questo difficile momento, sperando che possa trovare presto un po’ di serenità.

