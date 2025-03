“Lo ha fatto prima di andarsene” Eleonora Giorgi svela un retroscena sulla suocera, il gesto per il piccolo Gabriele

Clizia Incorvaia ricorda con affetto Eleonora Giorgi, evidenziando il legame profondo che l’attrice aveva con il nipote Gabriele, nato tre anni fa. Eleonora ha spesso parlato di quanto Gabriele fosse una fonte di forza durante la sua lotta contro la malattia. Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora, ha rivelato che la presenza di Gabriele era fondamentale per sua madre, e il pensiero che il bambino crescerà senza di lei lo ha profondamente colpito.

Prima dei funerali, Clizia ha ricordato il rapporto speciale tra Eleonora e Gabriele, condividendo anche un messaggio toccante che l’attrice voleva trasmettere alla figlia Nina, anch’essa considerata da Eleonora come una nipote. Eleonora ha rappresentato per Clizia una madre, una migliore amica e una confidente. Clizia ha lamentato che non hanno potuto realizzare un viaggio a New York insieme, evidenziando quanto fosse importante per lei.

Inoltre, Clizia ha descritto Eleonora come una nonna esemplare, capace di creare momenti indimenticabili per i bambini, portandoli in gita allo zoo e al parco. Ha raccontato dell’ultimo incontro tra Eleonora e Gabriele, avvenuto la settimana prima della sua morte, durante il quale la famiglia ha portato dei palloncini rossi. In quell’occasione, Eleonora ha spiegato a Nina che aveva un compito speciale: raccontare a Gabriele chi fosse lei e il suo coraggio nell’affrontare la vita. Questo messaggio rivela l’immenso amore di Eleonora e la sua lucidità fino all’ultimo respiro.