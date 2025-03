“Lo ha fatto davvero” Fedez prende una decisione drastica su Fabrizio Corona: il motivo è serio

Fedez ha annunciato azioni legali contro Fabrizio Corona per diffamazione e pubblicazione fraudolenta di confidenze private, in seguito a rivelazioni fatte nel podcast “Falsissimo”. La controversia è emersa dopo che Corona ha rivelato informazioni che Fedez considera false e lesive. Il rapper sta inoltre valutando di presentare una denuncia per stalking contro di lui, essendo già stato ammonito dalla polizia di Milano per atti persecutori. Fedez ha sottolineato come queste dichiarazioni abbiano avuto un impatto significativo sulla sua salute emotiva, portandolo a vivere momenti di forte ansia e stress.

Gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, hanno confermato che l’artista ha subito molestie, diffamazioni e pubblicazioni illecite di conversazioni private da parte di Corona. Fedez ha fatto riferimento al clima di paura e preoccupazione generato dalle azioni di Corona, sottolineando la gravità della situazione non solo per lui, ma anche per la sua famiglia. In particolare, il rapper ha denunciato la distorsione di alcune sue affermazioni personali, utilizzate da Corona per trarne profitto. Un episodio emblematico è rappresentato da un messaggio vocale attribuito a Fedez riguardo a Chiara Ferragni, sua moglie, il quale è stato registrato in un contesto diverso e malinterpretato da Corona.

Fabrizio Corona, in seguito alle azioni di Fedez, ha ricevuto un ammonimento che lo obbliga a rispettare la legge. Le accuse di stalking contro di lui possono comportare pene severe, ed è attesa l’evoluzione di questa situazione che ha già suscitato grande interesse pubblico e mediatico.