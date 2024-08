“Lo farò per lei” Il grande gesto d’amore della mamma di Shannen Doherty commuove

Poco più di un mese fa è venuta a mancare l’amatissima attrice americana Shannen Doherty. La donna ha lasciato un grande vuoto in moltissime persone, prima tra tutte la mamma. È proprio lei che ha deciso di portare avanti un progetto che farà vivere questa icona del cinema per sempre.

Madre e figlia

Ecco che cosa ha deciso di fare Rosa in memoria della figlia.

Il ricordo di Shannen Doherty

Il 13 luglio 2024 è stata una giornata molto triste per tutti gli amanti del mondo del cinema e delle serie tv in quanto si è spenta per sempre la bravissima attrice Shannen Doherty. La donna si è spenta dopo una lunga malattia, un cancro al seno che l’ha colpita nel 2015.

Rosa e Shannen

Ha combattuto a lungo, ma alla fine il male ha avuto la meglio su di lei, che comunque continuerà a vivere nel ricordo di tutti i suoi fan. La ricordiamo infatti per il suo ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210 e per quello di Piper in Streghe.

Tra i tanti impegni dell’interprete americana anche un podcast nel quale la donna affrontava temi molto importanti che hanno a che fare con la salute e la quotidianità. Questo si intitola Let Be Clear e quello di cui vogliamo parlare ora riguarda proprio il destino di questo progetto.

La scelta della mamma dell’attrice

A tal proposito, la mamma dell’attrice, Rosa Doherty, ha deciso di fare un’importantissima rivelazione giusto qualche ora fa. Ha deciso di parlare della figlia, dei progetti che doveva ancora portare a termine e del suo podcast. Ecco che cosa ha detto. Shannen Doherty e la madre Questo podcast significava molto per Shannen, perché le ha permesso di raccontare la sua storia e la sua verità. Nel corso degli anni ci sono state tante storie, falsità e cose confuse. Ha quindi detto di volerlo fare per le tante persone che l’hanno supportata con gli anni e che l’hanno sostenuta. Ha voluto dare loro l’opportunità di sapere com’era davvero la sua vita.

La donna ha quindi preso in mano le sorti del podcast della figlia, ringraziando ringraziando tutti per il supporto alla famiglia e annunciando una bella novità. Rosa ha infatti detto che d’ora in poi sarà lei a portare avanti questo podcast, proprio perché vuole fare un regalo a sua figlia che teneva davvero tantissimo questo progetto. Non possiamo non porgerle i nostri migliori auguri.