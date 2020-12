Farsi le domande giuste

PER FORTUNA la la pandemia non ha fermato la formazione: è tempo di esami universitari, la sessione invernale è alle porte e con questa la necessità di accelerare lo studio. Ma molti studenti sono bloccati e continuano a posticipare la preparazione e le scadenze. La tendenza a rimandare – non solo in ambito accademico ma in tutte le sfere della vita – può diventare un atteggiamento cronico che rallenta la nostra realizzazione personale. Ne parlaricercatrice in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, nel suo libro dal titolo ‘Carpe diem. Procrastinazione e correlati psicologici nel ciclo di vita’ (FrancoAngeli Edizioni), in cui riflette sulle cause di quest’abitudine, con particolare attenzione agli studenti universitari, e sui fattori positivi che possono contrastarla. Capire ciò che ci preme realmente, smettere di darsi la colpa, coltivare un atteggiamento positivo e sviluppare un piano pratico sono azioni che possono aiutarci a uscire da questo circolo vizioso.

I procrastinatori cronici non sono pochi: circa il 20% degli adulti sarebbe colpito da questa sindrome, stando ai recenti dati Procrastination Research Conference di Chicago, congresso mondiale sul tema. Solitamente rimandiamo azioni e progetti che riteniamo o percepiamo come non essenziali in quel momento. Ma in alcuni casi è proprio la nostra percezione a essere distorta, anche se in maniera inconsapevole. “È importante chiedersi se le priorità che abbiamo fissato sono realmente quelle che ci premono di più”, commenta Elisabetta Sagone. “A volte spostiamo in avanti azioni e scelte classificate come secondarie, ma che in realtà sono prioritarie per noi anche se non ce ne rendiamo conto, o almeno non in maniera cosciente”. Insomma, è un po’ come un alibi costruito ad hoc, che ci allontana dall’affrontare una certa situazione: l’idea è che non stiamo lavorando per quella data causa perché tutto sommato per noi non è così importante.

Dal perfezionismo all’instabilità emotiva

Ci sono poi alcuni tratti caratteriali più frequentemente associati alla procrastinazione. “Chi è perfezionista, rigido e severo con se stesso tende a rimandare di più”, spiega l’esperta, “sempre guardando alla personalità il rinvio cronico risulta associato al nevroticismo, uno dei cinque tratti descritti nella teoria dei Big Five”. Il nevroticismo corrisponde a una maggiore instabilità emotiva e una più elevata suscettibilità a ansia, sintomi depressivi, rabbia, frustrazione e in generale allo stress. In questo caso, anche se non si può cambiare le radici della personalità – sebbene si possa lavorare efficacemente sul modo di percepire se stessi e la realtà – è importante essere consapevoli e tenere presenti i propri limiti quando ci si approccia a una nuova attività o una una scelta.

La motivazione

Le cause alla base della procrastinazione possono essere numerose e anche molto profonde nella sfera psichica. Senza entrare nel merito di situazioni complesse e patologiche, in generale tendiamo a rinviare doveri e compiti che percepiamo come difficili, gravosi e indesiderati. “Per gli studenti può trattarsi di un esame o di una materia complicata o che non piace”, commenta Sagone, “in questo caso ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Da un lato bisogna chiedersi – pensiamo a allievi demotivati e fuori corso – qual è la motivazione nello svolgere quell’azione (studiare) percepita come pesante: perché la stiamo compiendo, si tratta di una nostra scelta? Lo scopo ci è chiaro e intendiamo davvero raggiungerlo?”.

In secondo luogo si deve verificare se il rifiuto e il rinvio è collegato al fatto che l’obiettivo è poco realistico e dunque irraggiungibile. “È bene individuare degli scopi possibili e raggiungibili, magari dividendo il compito in attività più piccole”, commenta la psicologa. “In questo caso la procrastinazione potrebbe essere al contrario positiva, se ci si rende conto ad esempio che l’obiettivo è poco raggiungibile a causa del tempo ridotto”.

Il fattore tempo

Anche il tempo è un fattore importante. “Spesso tanto più ne abbiamo e tanto più tendiamo a rimandare e a portare a termine un numero minore di compiti”, spiega Sagone. “Pensiamo a una giornata in cui dobbiamo sbrigare una sola commissione e non abbiamo orari. È possibile che arriviamo al pomeriggio o alla sera senza ancora averla compiuta. Se invece fissiamo più compiti che dobbiamo concludere a orari precisi è più probabile che riusciremo a svolgerli. Magari saremo più stanchi ma anche più soddisfatti”.

Il ruolo della pandemia

Sappiamo che la pandemia ha un impatto sulla salute psichica e già abbiamo dati sull’aumento di ansia, sintomi depressivi e da stress post traumatico, ma ancora non ci sono studi rispetto a comportamenti (non per forza patologici) come la tendenza a procrastinare. “Si può ipotizzare che

la pandemia non abbia un ruolo significativo oppure che peggiori quest’attitudine o in qualche caso che addirittura la migliori”, commenta Sagone. “Tutto sta in come decidiamo di spendere questo periodo trascorso a casa e l’eventuale aumento delle ore libere”. La pandemia porta con sé una sorta di dilatazione del tempo, che non è più scandito dai numerosi appuntamenti e incontri sociali. “Potrebbe essere un’occasione per riprendere in mano attività sempre trascurate”, aggiunge l’esperta, “ma per chi è solito procrastinare sempre, il blocco e la raccomandazione di stare quanto più possibile a casa potrebbe diventare un alibi per rinviare ulteriormente attività che si potrebbero almeno iniziare”.